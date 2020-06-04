8 июня 2020

Решил сегодня, друзья мои, рассказать вам об океанах. Во-первых, потому что, уже больше 20 лет ежедневно ранним утром проплывая свой обязательный километр, представляю, как преодолеваю Атлантический океан из Европы в Америку и обратно. А, во-вторых, потому что именно сегодня отмечается Всемирный день океанов. И просто хочется воспользоваться этим поводом для того, чтобы ещё раз напомнить, сколь важны они для всех проживающих на Земле.

Важны, кстати, не только выполнением функции своеобразных лёгких нашей планеты, обеспечивающих большую часть кислорода, столь необходимого для человеческого дыхания. А ещё и тем, что океаны являются основным источником пищи и лекарств для землян. Кстати, ученые подсчитали, что океаны, занимающие почти три четверти поверхности Земли и содержащие 97% её водных запасов, обеспечивают пищей практически половину человечества — 3,5 миллиарда человек. Только в процессе добычи рыбных запасов задействованы свыше 200 миллионов человек.

К сожалению, люди отвечают океанам чёрной неблагодарностью за все те блага, которыми пользуются многие тысячи лет. Ежегодно в океанские воды сбрасывается в три раза больше отходов (в основном пластиковых), чем вылавливается рыбы. Уже много лет на севере Тихого океана дрейфует так называемый Восточный мусорный континент, состоящий из отходов человеческой жизнедеятельности, вес которого превышает несколько сотен миллионов тонн.

На сегодняшний день людьми изучено лишь 10% территории мировых океанов. Ученые продолжают с удивлением для себя узнавать вещи, ранее казавшиеся недоступными. Например, только недавно удалось уточнить глубину самой нижней точки Земли. Находится она в Марианской впадине на отметке 11 034 метра. Только недавно ученые подсчитали, что от акул людей ежегодно погибает в десятки раз меньше, чем от укусов пчёл и ли от ударов молнии. Но никому и в голову не приходит называть пчёл кровожадными…

Об океанах можно рассказывать столь же бесконечно, сколь бесконечными представляются нам океанские просторы. Но завершить этот пост мне захотелось на философской ноте, позволяющей нам задуматься о бренности бытия. Омар Хайям писал:

Океан, состоящий из капель, велик.

Из пылинок слагается материк.

Наш приход и уход не имеет значенья —

Просто муха в окно залетела на миг…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.