Спорт

Гипс на ноге не помеха: форвард «Реала» Йович снова угодил в скандал (фото)

Скандальный нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович, за которого летом прошлого года Королевский клуб заплатил «Айнтрахту» 60 млн евро, снова оказался в центре внимания испанских СМИ.

22-летний футболист, восстанавливающийся после перелома ноги, нарушил условия самоизоляции, устроив в своем мадридском доме гулянку с друзьями. Талантливый нападающий выложил в Instagram фото, как в фиксирующем ботинке готовит с друзьями шашлыки, не соблюдая социальную дистанцию. Позже серб удалил публикацию, но ее успели сохранить.

Напомним, что в мае, когда Йович вернулся из родной Сербии в Испанию, у него диагностировали перелом лодыжки. Футболист убеждал врачей, что «сломался» во время домашней тренировки. Но вскоре выяснилось, что Лука еще в Белграде упал со стены и едва не погиб, отделавшись переломом.

Отметим, что трансферная стоимость Луки Йовича за год снизилась с 60 млн евро до 32 млн. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Реал» в чемпионате Испании 15 матчей, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

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Фото Getty Images, Instagram

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