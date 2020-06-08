Спорт

«Думал, что умру»: футболист во время пандемии коронавируса 75 дней прожил в аэропорту (фото)

Футболист из Ганы Рэнди Хуан Мюллер провел 75 дней в аэропорту Мумбаи после того, как его рейс из Индии был отменен из-за пандемии коронавируса. Он ждал в терминале возвращения на родину с 21 марта по 3 июня.

«После объявления о скором закрытии границ в Индии я планировал вернуться домой. Даже купил авиабилет на 30 марта из Мумбаи в Гану через Кению. Но прежде, чем я смог вернуться, правительство отменило все международные рейсы, и я застрял в аэропорту, — признался Рэнди Хуан Мюллер в интервью The Sun. — У меня быстро кончились деньги, так как в аэропорту все было дорого. Поэтому я попытался сэкономить. В один момент думал, что умру здесь. Каждый день было одно и то же: я смотрел на небо, надеясь, что однажды улечу домой.

Долгое время я мог полагаться только на дружелюбие сотрудников аэропорта и полицейских, которые кормили меня жареным рисом и самосой (индийская закуска. — Авт.), а также дали немного денег, принесли одеяло и подушку".

По словам футболиста, он черпал вдохновение у Тома Хэнкса, сыгравшего в фильме «Терминал» роль туриста из Восточной Европы, который застрял в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке (кадр из фильма — на фото в заголовке).

И только когда один из пользователей Twitter сообщил о судьбе Мюллера в соцсети, министр туризма местного штата связался с футболистом и помог ему переехать в отель. Посольство Ганы пообещало при первой же возможности помочь футболисту вернуться домой.

Сообщается, что Мюллер приехал в Индию по шестимесячной визе в ноябре прошлого года. Выступая за местный футбольный клуб, он получал за матч 2—3 тысячи рупий (примерно 26−40 долларов).

Выступая в Индии, Мюллер зарабатывал до 40 долларов за матч

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