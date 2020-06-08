Происшествия

В страшной аварии на Житомирщине насмерть разбились трое взрослых и младенец (фото)

В Житомирской области на трассе Овруч — Словечно случилось жуткое ДТП. В столкновении автомобилей погибли четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок.

Столкновение произошло утром 8 июня на пересечении дорог возле села Скребеличи. Выезжавший на главную дорогу Mitsubishi ударил Daewoo Lanos. Обе машины оказались в кювете.

В больницу отвезли 23-летнего водителя Mitsubishi и 18-летнюю пассажирку Lanos. Все остальные, находившиеся в «Ланосе», погибли: 24-летний водитель из Овруча, 50-летняя женщина из Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка из Овруча.

Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП попала «скорая», а до этого на трассе Житомир — Черновцы погибла семья, ехавшая на такси в аэропорт.

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