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В страшной аварии на Житомирщине насмерть разбились трое взрослых и младенец (фото)
В Житомирской области на трассе Овруч — Словечно случилось жуткое ДТП. В столкновении автомобилей погибли четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок.
Столкновение произошло утром 8 июня на пересечении дорог возле села Скребеличи. Выезжавший на главную дорогу Mitsubishi ударил Daewoo Lanos. Обе машины оказались в кювете.
В больницу отвезли 23-летнего водителя Mitsubishi и 18-летнюю пассажирку Lanos. Все остальные, находившиеся в «Ланосе», погибли: 24-летний водитель из Овруча, 50-летняя женщина из Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка из Овруча.
Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП попала «скорая», а до этого на трассе Житомир — Черновцы погибла семья, ехавшая на такси в аэропорт.385
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