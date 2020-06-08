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Мог получить российский паспорт: Зинченко отреагировал на слух о смене гражданства
Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, недавно рассказавший, почему в команде его называют Златаном, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что до перехода в английский клуб из «Уфы» он едва не стал гражданином России.
«Бред», — написал в комментариях после публикации новости в аккаунте «Брутальный футбол» в Instagram родившийся в Житомирской области футболист, в активе которого 31 поединок и 4 мяча в футболке сборной Украины.
Как известно, недавно футбольный агент Олег Еремин в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» заявил, что был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт. Якобы в этом были заинтересованы его родители. Но во время выступлений игрока в России процесс получения гражданства затянулся, а затем последовало приглашение футболиста в сборную Украины (дебют Зинченко в составе «желто-синих» состоялся в октябре 2015-го в матче с Испанией на киевском «Олимпийском»).
Отметим, что, согласно оценкам портала Transfermarkt, 23-летний Александр Зинченко сейчас — самый дорогостоящий украинский футболист (24 млн евро). Кроме того, подопечный Андрея Шевченко — самый молодой автор гола в истории сборной Украины (в 2016 году он поразил ворота сборной Румынии в 19 лет и 165 дней).
В составе «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, трехкратным победителем Кубка лиги и одного Суперкубка Англии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста Александра Зинченко Влада Седан рассказала, где состоится их свадьба.
Фото Владимира РАСНЕРА158
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