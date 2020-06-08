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«Плата за верность»: Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, недавно отметившийся рядом пророссийских заявлений и последовательно отстаивающий интересы Кремля, получил от россиян награду. Шредера в очередной раз переизбрали председателем совета директоров «Роснефти».
Как сообщает Deutsche Welle, 76-летний Шредер с 2017 года возглавляет совет директоров «Роснефти» и считается другом президента России Путина. За последний год за работу в «Роснефти» Шредер получил вознаграждение в 600 тысяч долларов.
«Плата за верность Кремлю не заставила себя ждать — Шредер получает очередные дивиденды! „Пятая колонна“ в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность», — прокомментировал назначение Шредера замглавы МИД Украины Василий Боднар.
Напомним, Шредер в своих последних интервью активно выступал за снятие санкций с России и заявлял, что Крым под контроль Украины уже не вернется, а значит и в санкциях смысла нет. Также экс-канцлер оскорбительно высказался в адрес посла Украины в Германии, который указал Шредеру на ошибочность его тезисов.72
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