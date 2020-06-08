Глава ВОЗ заявил о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Мир

Ситуация с коронавирусом в мире все еще далека от стабилизации. Если в случае с Европой уже можно говорить об улучшении показателей, то в глобальном масштабе обстановка ухудшается. За последние сутки было зарегистрировано 136 тыс. новых заражений — это больше, чем суммарно за девять дней до этого. Такие данные привел глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

По данным ВОЗ, заболеваемость растет в большинстве стран Африки, в отдельных странах Восточной Европы и Центральной Азии. В некоторых регионах замечены признаки стабилизации, но расслабляться пока еще рано.

«Мы воодушевлены, что в ряде стран мира наблюдаются позитивные признаки. Но самой большой угрозой сейчас является самоуспокоение. Результаты исследований показывают, что большая часть населения мира по-прежнему подвержена инфекции. Мы по-прежнему призываем к активному эпиднадзору, чтобы гарантировать, что не будет второй волны вируса, особенно в связи с массовыми акциями в ряде стран», — заявил Гебреисус.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис обратила внимание, что коронавирус все еще остается угрозой, а потому и противопандемические меры отменять преждевременно.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter