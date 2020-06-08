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Автор «золотого» мяча в финале ЧМ-2014 стал отцом (фото)
Знаменитый футболист дортмундской «Борусии» Марио Гетце стал отцом. Супруга 28-летнего чемпиона мира, немецкая модель Анн-Катрин Бреммель, родила футболисту сына.
«Наш сын Рим родился 5 июня. Мы по-настоящему счастливы! Рим и его мама чувствуют себя хорошо», — написал в Instagram Марио Гетце, у которого день рождения, кстати, 3 июня.
Напомним, что Гетце и Бреммель встречались с 2012 года, а в мае 2018-го поженились.
Марио Гетце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Он выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешел в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016-го немецкий полузащитник за 22 млн евро вернулся в родной клуб.
В 2011 году он завоевал награду Golden Boy лучшего молодого футболиста Европы. А в финале чемпионата мира 2014 года Германия — Аргентина (1:0) Марио стал автором победного мяча в компенсированное время. Кроме того, Гетце — пятикратный чемпион Германии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, а также бронзовый призер Евро-2012 и Евро-2016.
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Фото Instagram
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