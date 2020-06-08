Происшествия

Убрали по указу: скандал вокруг волонтерского поста на вокзале в Николаеве получил продолжение

В Николаеве из зала ожидания для военных на железнодорожном вокзале пропали собранные волонтерами вещи. Николаевцы обнаружили, что исчезли недешевая бытовая техника, мебель, посуда. Начальник вокзала на это заявил, что помещение расчистили по его указу, и ничего криминального в своих действиях не видит.

Побывав на вокзале и обнаружив опустевший зал, волонтеры вызвали полицию. Было подано заявление о краже. «Укрзалізниця» в ответ обнародовала заявление, что все вещи в целости и сохранности. Коробки с имуществом действительно обнаружились в багажном отделении. Волонтеры пока не могут сказать, все ли вещи на месте — удалось забрать лишь коробки с флагами и шевронами. Как рассказала волонтер Ирина Абрамова, руководство вокзала пообещало отдать имущество только после составления полной описи.

Начальник железнодорожной станции Николаев Леонид Пляченко не скрывал, что все имущество из зала вывезли по его указу. Официальная причина — в помещение потребовалось провести дезинфекцию в связи с эпидемией. «Мы там все два дня мыли после вашего, извините за выражение, „гнидника“», — заявил он в эфире ТСН.

На вопрос, почему о ликвидации комнаты отдыха не предупредили волонтеров, Пляченко отвечать отказался. Также он подтвердил, что восстанавливать волонтерский зал на вокзале не будут.

Напомним, в 2019 году «депутатские» залы ожидания на вокзалах превратили в комнаты отдыха для военнослужащих. Такие «военные» залы появились на вокзалах в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове, других областных центрах.

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