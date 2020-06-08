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Добирался домой на попутке: в Киеве исчез участник боевых действий
В Киеве пропал участник боевых действий Андрей Володий. 43-летний мужчина перестал выходить на связь вечером в четверг, 4 июня. Мать пропавшего говорит, что сын собирался добираться попутным транспортом от автостанции «Выдубичи» в Киеве до города Смела Черкасской области.
Напомним, ранее в Днепре при странных обстоятельствах пропал ветеран АТО, а в Киевской области нашли в лесу пропавшего военного капеллана Сергея Струка. Мужчина объяснил, что хотел помолиться в тишине и заблудился.200
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