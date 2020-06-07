9 июня 2020

Недавно отмечал день рождения. И должен заметить, что дни рождения, как и другие праздники в нашей жизни, вовсе не повод для определения истинности дружбы. Для этого существуют поводы несколько иного характера. Но в то же время всё-таки, согласитесь, что эти отсчёты календарных лет — словно напоминание о том, кто и как к тебе относится, кому и насколько ты нужен и дорог.

Так уж сложилось. И сбрасывать со счетов это не получится. Тем более, если происходит это накануне Международного дня друзей, отмечаемого во многих странах именно сегодня. Послушайте, о дружбе столько всего сказано и написано, что повторяться не хочется совсем. Но, поскольку и молчать в такой день не принято, расскажу я вам по этому поводу короткую притчу. Спросили однажды ученики у умудрённого жизненным опытом своего учителя, сколько всего, на его взгляд, существует видов дружбы. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, учитель долго молчал, прежде, чем произнести давно выношенное в душе определение.

— Я думаю, что всего четыре. Есть друзья, которых я сравнил бы с едой, — ты нуждаешься в них каждый день. Есть друзья, похожие на лекарства — их человек начинает искать, когда ему становится плохо. Ещё есть друзья, которые, как болезнь, сами тебя находят. А есть такие друзья, которые окружают нас, как воздух, — они практически незаметны, но их незримое присутствие ты ощущаешь постоянно… Я бы не стал сравнивать, кто из них для каждого из нас важнее. Этот выбор оставляю за вами. Одно, скажу я вам, совершенно очевидно: без друзей полноценной жизни быть не может.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.