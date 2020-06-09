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КНДР обрубила телефонную связь с Южной Кореей
Во вторник, 9 июня власти КНДР заблокировали все линии телефонной связи с Южной Кореей. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что это является «первым шагом в списке решений о полном уничтожении всех способов связи с Южной Кореей». Пхеньян намерен прекратить также «другие ненужные действия».
Представители ряда министерств в Сеуле 9 июня безуспешно пытались связаться с официальными лицами КНДР. Об этом заявили в Министерстве обороны Южной Кореи и в Министерстве по делам объединения двух Корей. Пхеньян не отвечал.
ЦТАК сообщило, что отключение линий относится в равной мере и к правительственной связи, и к связи между военными ведомствами двух стран.
Телефонная связь между Пхеньяном и Сеулом была восстановлена в 2018 году после многолетнего перерыва. Это произошло после существенного потепления отношений между властями двух Корей. Появилась реальная надежда на стабильный мир в регионе.
Однако в начале мая 2020 года на демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею, произошла перестрелка. Генштаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что ее спровоцировали северокорейские солдаты, которые обстреляли один из южнокорейских КПП в четырехкилометровой буферной зоне между двумя государствами.
Южнокорейские военные сделали ряд предупреждений, но все же были вынуждены открыть ответный огонь. После этого инцидента Пхеньян и Сеул объявили, что пытаются разъяснить ситуацию по своим коммуникационным каналам во избежание аналогичных столкновений в будущем. Между тем войска Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.
И вот теперь Пхеньян решил прервать контакты с Сеулом, что является крайне тревожным знаком. В КНДР винят за это Южную Корею. Формальным поводом стала отправка южнокорейскими активистами агитационных листовок в Северную Корею.
Риторика Пхеньяна говорит сама за себя. «Нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи. Участники совещания по южнокорейским делам обсудили поэтапный план действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления, и в первую очередь дали указание полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — подчеркивается в официальном заявлении ЦТАК.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в азиатских и западных СМИ прошла волна сообщений о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Публиковалась даже фотография его в гробу. Лишь спустя три недели он появился на публике.3
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