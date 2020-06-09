Неймар обозвал своего буйного 23-летнего «отчима» геем (фото)

Спорт

История о том, что 52-летняя мать знаменитого футболиста «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара встречается с красавцем-киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, который моложе ее на 29 лет, получила очередное продолжение.

Несколько дней назад, после того, как пара вновь помирилась после расставания, 23-летний Рамос был доставлен в больницу с порезами на руках. Парню, имеющему опыт работы моделью, наложили 12 швов и на следующий день выписали. В полиции Тьяго и мать футболиста Надин рассказали, что произошел несчастный случай. Однако соседи утверждают, что слышали из дома матери Неймара крики. Правоохранители подозревают, что это мог быть случай домашнего насилия.

После этого, как сообщает Сorreio24horas, в интернете появилась аудиозапись разговора Неймара с друзьями о Тьяго. Самый дорогой футболист мира уверяет, что его «отчим» разбил стекло на балконе, поэтому и получил порезы. Также он назвал Рамоса viadinho, что в переводе с португальского означает пренебрежительное отношение к геям.

Неймар с «отчимом»

Друзья форварда сборной Бразилии предложили ему наказать буйного обидчика матери. Один из них заявил, что если бы Рамос встречался с его матерью, то он бы его убил. Другой предложил «воткнуть швабру в его пятую точку».

Представители Неймара и сам футболист ситуацию пока не комментируют.

Напомним, что о романе матери Неймара и участника киберспортивной команды 4K Easy Game по Free Fire (популярный в Бразилии шутер для смартфонов) стало известно в апреле. Позже, когда выяснилось, что Тьяго Рамос — бисексуал, состоявший, в частности, в отношениях с личным поваром Неймара, актером, миллионером и пиар-менеджером, пара рассталась. Но со временем чувства у Надин и Тьяго, похоже, вспыхнули с новой силой.

Надин старше Тьяго на 29 лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 8-летний сын Неймара не оценил злую шутку знаменитого отца.

Фото Instagram

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