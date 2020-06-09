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Украина

Зеленский внес в Раду закон о всеукраинском референдуме

11:38 9 июня 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеукраинском референдуме. Глава государства просит рассмотреть документ безотлагательно.

Текст закона на сайте парламента отсутствует. В первую очередь, проект от Зеленского изучат в комитете по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

проект

Напомним, ранее Зеленский пообещал вынести на всеукраинский референдум важные для государства вопросы, например, о возможности продажи земли иностранным гражданам. Также в свое время предлагалось вынести на референдум вопрос о евроатлантической интеграции Украины.

Фото president.gov.ua

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