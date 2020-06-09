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У Путина больше нет времени: что стоит за внезапной отменой карантинных ограничений в Москве

С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Ранее строгие ограничительные меры он вводил до 14 июня. Таким образом, снятие карантина состоялось на неделю раньше. «ФАКТЫ» решили разобраться, с чем на самом деле связаны досрочные действия московских властей. Есть ли для этого реальные основания, или речь идет о сугубо политическом шаге?

Сначала посмотрим, какие ограничения перестали действовать в Москве с 9 июня. Отменены пропускной режим и график прогулок. На улицу без ограничений могут выходить все жители города, в том числе люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Предприятия сферы услуг открываются в три этапа. С 9 июня возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Каршеринг перешел на обычный режим работы. Можно посещать кладбища.

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой стоматологической помощи, откроются библиотеки, риелторские конторы, службы проката, музеи и зоопарки, а также летние веранды ресторанов и кафе. С 23 июня возобновят работу детские сады, фитнес-клубы и бассейны, а также кафе и рестораны в помещениях.

Пока остается обязательным ношение масок и перчаток на улицах, в магазинах и в транспорте. «Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы утверждал, что все названные выше смягчения станут возможны только с заметным улучшением эпидемиологической ситуации в городе. «Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни», — заявлял Сергей Собянин.

Какова статистика по Москве сейчас? За минувшие сутки в российской столице выявлено 1 572 случая заражения коронавирусом. Скончались 59 человек, выздоровели — 5 390. Общее число инфицированных с начала пандемии в городе увеличилось до 198 тысяч 590 человек. Полностью излечились 109 тысяч 737 пациентов, умерли 3 029 больных. Количество новых случаев заражения ни разу в июне не опускалось ниже тысячи. Мы видим, что главное условие, о котором говорил раньше Собянин, не соблюдено.

Однако на московского мэра оказывается серьезное давление сверху. В начале июня на ограничения в столице пристальное внимание обратило федеральной правительство России. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать нормативные акты, принятые в России для борьбы с коронавирусом, отдельно упомянув необходимость проверки указов Сергея Собянина. Через два дня после этого мэр Москвы заявил, что готов принять «радикальные решения», связанные с отменой карантина. Еще через два дня стало известно, что проверка не нашла нарушений в указах Собянина. Тогда к нему неофициально обратились представители администрации президента…

Мы знаем, что Владимир Путин распорядился провести в Москве 24 июня парад Победы. А 1 июля в России состоится голосование по поправкам в конституцию. Оба мероприятия имеют для Кремля невероятно важное значение. Их собирались провести еще в мае, но помешала пандемия. Тянуть с этим дальше, особенно с голосованием, Путин не может. Его рейтинг снижается с каждым днем. Но и проводить парад и голосование в столице, которая живет по правилам карантина, где люди могут выйти на улицу только при наличии специального цифрового пропуска, тоже смешно. Что делать? Ответ напрашивается сам собой — подтолкнуть Собянина к принятию нужного президенту решения.

И вот 4 июня мэр Москвы дает интервью, в котором, в частности, заявляет: «Я уверен, что парад Победы никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее».

Уверенность в том, что досрочная отмена ограничений в Москве — это политическое решение, высказали ведущие российские инфекционисты. Их мнение приводит Русская служба Би-би-си.

«Такие решения принимаются по трем линиям — медицинской, экономической и политической. Что касается медицинской линии, то я не вижу особых оснований для отмены — эпидемия продолжается и на довольно высоком уровне, угроза не исчезнет. Но, видимо, экономические и политические мотивы заставляют принимать решение о снижении противоэпидемических мер», — заявил вирусолог Анатолий Альштейн, работающий в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

«Очевидно, что это политическое действо, поскольку народ сильно напряжен, и готовят голосование. Собянин облекает свое выступление в форму снятия ограничений, в действительности — ограничения не снимаются, они смягчаются», — считает профессор Василий Власов, доктор медицинских наук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек. В России по состяонию на 9 июня выявлено более 485 тысяч инфицированных.

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