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Спорт

Ребров согласился стать главным тренером своего бывшего клуба — СМИ (фото)

12:03 9 июня 2020
Сергей Ребров

Целый ряд турецких изданий (в частности, Turkiye Gazetesi и Fotospor) сообщают, что бывший наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров согласился возглавить «Фенербахче».

Сейчас, как известно, 46-летний украинский специалист работает с «Ференцварошем» и близок к завоеванию второго подряд «золота» чемпионата Венгрии. За пять туров до финиша клуб из Будапешта, разгромивший в последнем туре «Диошдьер» (3:0), опережает идущий вторым «Фехервар» на 9 очков.

По информации источника, Ребров уже сообщил руководству венгерского клуба, что уйдет после окончания сезона. Интерес к украинскому тренеру со стороны турецкого гранда, занимающего в чемпионате страны лишь седьмое место, подтвердил агент специалиста Шандор Варга: «Фенербахче» заинтересован в Реброве. Президент клуба несколько раз разговаривал с ним по телефону".

По информации Fotospor, зарплата Реброва в турецком клубе, который в марте уволил главного тренера Эрсуна Янала, составит 1,2 млн евро в год.

Напомним, что Сергей Ребров выступал за «Фенербахче» в 2002--2004 годах, став со стамбульцами чемпионом страны.

В свое время Сергей Ребров в составе «Фенербахче» выиграл чемпионат Турции

Отметим, что Сергей Ребров на протяжении трех лет, с 2014-го по 2017-й, возглавлял киевское «Динамо». Вместе с «бело-синими» специалист дважды стал чемпионом Украины (2015, 2016 гг.), также два раза выиграл национальный Кубок (2014, 2015 гг.) и однажды — Суперкубок страны (2016 г.). После ухода из «Динамо» на протяжении девяти месяцев, с июня 2017-го по апрель 2018-го, тренировал клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ребров в первом же сезоне привел «Ференцварош» к золотым медалям чемпионата Венгрии.

Фото Twitter ФК «Ференцварош», ФК «Фенербахче»

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