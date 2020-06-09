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Происшествия

В Киеве мужчина угнал авто посла и устроил ДТП: детали и фото инцидента

12:45 9 июня 2020
У посла ЮАР угнали машину

Во вторник, 9 июня, в Подольском районе столицы мужчина проник на территорию резиденции иностранного дипломата на улице Гончаренко, украл ключи от внедорожника и угнал авто, протаранив ворота. Ранее в столице карманники «обчистили» шведского дипломата.

Как сообщают в полиции Киева, мужчину, угнавшего авто дипломата, задержали буквально через несколько минут после того, как он попал в ДТП на Андреевском спуске.

«Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку от автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который, по внешним признакам, находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление», — заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Угонщика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем «Обозреватель» уточняет, что машину угнали у посла ЮАР в Украине, и что угонщик находился под действием наркотиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали парня, обокравшего французского дипломата на 740 тысяч гривен.

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