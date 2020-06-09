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«Ермак искал голоса за снятие Разумкова»: Лерос сделал громкое заявление
Депутат Гео Лерос, ранее обнародовавший резонансные «пленки Ермака», теперь поделился новой порцией секретов, касающихся Офиса президента. По словам Лероса, нынешний глава президентского Офиса Андрей Ермак добивался смещения спикера парламента Дмитрия Разумкова.
«Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова… Мне конкретный человек, представитель одной из фракций сказал. Я решил это уточнить в двух других фракциях. Там подтвердили: да, были такие разговоры… Знаю, что за снятие Разумкова фракции ОПЗЖ Ермак предлагал кресло первого вице-спикера», — заявил Лерос в интервью Цензор.НЕТ.
По мнению Лероса, Ермак, занимаясь кадровыми вопросами, вышел далеко за пределы закрепленных в законе полномочий. Глава Офиса президента плавно становится настоящим вице-президентом Украины.
«Человек влезает во все — кадровые назначения (от начальника ЖЭКа в Киеве до премьер-министра), международную политику и бизнес. Все подмял под себя! — констатирует Лерос. — Просто абсурд. Займись своим делом, куда ты пришел! Я не понимаю, зачем президенту вообще нужен человек с таким функционалом?».
Напомним, ранее Зеленский, реагируя на громкую историю с «пленками Ермака», заявил, что это дело — «пустое». Президент дал понять, что на шантаж не поддастся и главу своего Офиса увольнять не будет.
Фото Geo Leros/Facebook108
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