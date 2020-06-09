Мир

Отдых на Шри-Ланке-2020: туристам придется сдать минимум два теста на коронавирус

С 1 августа для туристов снова будут доступны курорты на острове Шри-Ланка. Власти объявили, что ряд коронавирусных ограничений останется в силе. Туристам придется как минимум дважды сдавать тест на COVID-19, чтобы не занести инфекцию в страну. Первый анализ на коронавирус у приезжающих возьмут в аэропорту, второй — на четвертый-пятый день пребывания на курорте.

Мобильные диагностические центры будут организованы при отелях. Если поездка затянется дольше, чем на 10 дней, нужно будет еще раз сдать образцы биоматериалов.

Дожидаться результатов теста гостям придется в специальном отеле, выбранном руководством туристического сектора. В случае проявления опасных симптомов туристам предстоит отельный карантин длительностью от 14 до 21 дней.

Туристы, прилетевшие на Шри-Ланку, смогут поселиться не в любом отеле или гостевом доме на свой выбор, а только в заведении из «белого списка», подтвердившего соответствие стандартам и соблюдение строгих мер безопасности.

Для туристических групп будут открыты некоторые национальные достопримечательности: национальные парки Яла и Удавалаве, пляжи в заливе Аругам, популярные туристические места в Тринкомали.

На прием туристов будут работать как минимум два аэропорта: основные воздушные ворота в Негомбо в пригороде столицы страны Коломбо и международный аэропорт Маттала.

Напомним, европейские курорты Испании, Италии и Греции уже назвали даты, когда будут готовы принять первых туристов.

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