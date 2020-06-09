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Происшествия

Вагон охватило пламя: в Кривом Роге загорелся скоростной трамвай с пассажирами (фото, видео)

14:46 9 июня 2020
трамвай

9 июня в Кривом Роге случился пожар на линии скоростного трамвая — сгорел вагон одного из составов.

Пожар начался около 13 часов, когда трамвай подъезжал к остановке «Городская больница» в Саксаганском районе города. Пассажиры успели выбежать из вагона, но сам он сгорел полностью.

трамвай

Как сообщает телеканал «Первый Криворожский», в результате ЧП никто не пострадал. Движение трамваев на линии пришлось остановить.

трамвай

Водитель трамвая и работники станции пытались сбить пламя огнетушителями, но безуспешно. Пожар ликвидировали лишь после прибытия спасательных бригад.

трамвай

Напомним, весной в Кривом Роге на ходу загорелся служебный автобус с пассажирами — работниками предприятия. А до этого из-за пожара пришлось эвакуировать учеников криворожского лицея.

Фото one.kr.ua, 1kr.ua

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