- 16:09 В райцентре на Черкасщине коронавирусом заболели десятки пациентов психоневрологического интерната
- 16:03 Разделить Азовское море: Россия приготовила новую ловушку для Украины
- 16:01 На юге Европы выпал снег
- 15:53 "Почему нас хоронят?": распавшиеся "Время и Стекло" заинтриговали заявлением
- 15:42 Румыния официально признала Россию враждебным государством
- 15:36 Надвигаются град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
- 15:28 О роли России упоминается вскользь: в Нидерландах проходят слушания по делу о сбитом Boeing MH17
- 15:15 Боевики "ЛНР" отказались открывать пункт пропуска в Станице Луганской
- 14:56 Перед смертельным ДТП Ефремов едва не устроил другую аварию
- 14:49 Рискуют жизнью ради лайков: юные экстремалы отметились опасными выходками в киевском метро
- 14:46 Вагон охватило пламя: в Кривом Роге загорелся скоростной трамвай с пассажирами
- 14:24 В Иране казнят шпиона, причастного к ликвидации генерала Сулеймани
О роли России упоминается вскользь: в Нидерландах проходят слушания по делу о сбитом Boeing MH17
Судебный процесс по делу о сбитом над Донбассом малайзийском пассажирском самолете Boeing-777 возобновился в понедельник, 8 июня, в зале судебного комплекса рядом с международным аэропортом Амстердама Схипхол. Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство жертв являлись гражданами этой страны.
Делом занимается Окружной суд Гааги, но поскольку интерес к процессу огромен, заседания проходят в Схипхоле — местный судебный комплекс является крупнейшим в стране. И все равно пришлось построить новый пресс-центр, чтобы вместить все аккредитованных журналистов. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Пока на слушания допускается строго ограниченное число людей.
Первый блок предварительных слушаний состоялся, как и планировалось, в марте. Тогда из-за пандемии в зал заседаний вообще не были допущены ни родственники жертв, ни журналисты. В июне им предоставили такую возможность. Как и раньше, прямую трансляцию заседаний с английским переводом можно смотреть в интернете. Согласно графику, второй блок продлится до 3 июля.
В течение нескольких дней представители обвинения ознакомят участников процесса с результатами расследования. Напомним, им занималась объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины. Группа пришла к выводу, что вылетевший 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 «Малайзийских авиалиний» был сбит на востоке Украины ракетой из комплекса ПВО «Бук», привезенного из России.
8 июня представители обвинения предоставили суду доказательства. Важнейшей уликой стали спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты, попавшей в Boeing. Сами фотографии не публикуются. Они сделаны секретными американскими спутниками. Разведслужбы США не хотят рисковать. Обнародование снимков может предоставить потенциальным противникам ценную техническую информацию о спутниках.
Однако, понимая важность этих фото, Вашингтон прислал JIT меморандум с детальным описанием снимков и сопутствующей технической информацией. В США специально летал представитель прокуратуры Нидерландов, который видел снимки и смог сравнить их с тем, что написано в меморандуме. «Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился», — сообщил 8 июня председатель суда Хендрик Стинхейс.
Прокурор Тейс Бергер огласил на заседании результаты судебно-медицинской экспертизы. Всего в районе падения самолета были собраны 370 осколков. Один из них был извлечен из тела командира экипажа. Это специфический осколок в форме бабочки. Его нельзя перепутать ни с какими другими фрагментами. Он характерен для российских ракет 9М38М1 и 9М38, используемых комплексами «Бук». Еще один такой же осколок был найден в кабине лайнера.
Бергер подчеркнул, что эти улики позволили следственной группе исключить все другие версии крушения малайзийского самолета — взрыв на борту, атака истребителя, попадание ракеты «земля-воздух» нероссийского производства.
- Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, «министр обороны» самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ;
- Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ России в отставке;
- Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России;
-
Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР.
Отреагировал на выдвинутые обвинения только Пулатов. Его защищают два голландских адвоката. Есть все основания полагать, что они попытаются затянуть судебный процесс на неопределенный срок. С этой целью будут использовать все имеющиеся в арсенале защиты способы. Пока адвокаты Пулатова выступили с коротким заявлением. Развернутую позицию защиты они смогут представить после того, как обвинение завершит ознакомление суда с выводами JIT.
Но тактика адвокатов ясна уже сейчас. Они упирают на то, что из-за коронавируса не могут встретиться с Пулатовым. А это необходимо, чтобы выслушать его позицию и установить с подзащитным доверительные отношения. Сделать это по телефону или переписке невозможно. Поскольку существует риск утечки конфиденциальной информации. Кроме того, адвокаты уже пожаловались, что физически не могут успеть за два-три месяца внимательно изучить все материалы дела, насчитывающие на данный момент более 40 тысяч страниц печатного текста. Они также настаивают на переводе всех материалов на русский язык с тем, чтобы их подзащитный мог ознакомиться с документами.
Что касается Гиркина, Дубинского и Харченко, они вряд ли станут принимать участие в процессе, даже через адвокатов. Тем не менее судья Стинхейс заявил, что к делу будет приобщено нашумевшее интервью Гиркина, которое он дал Дмитрию Гордону.
О роли России, которая продолжает отрицать свою причастность к гибели малайзийского лайнера, пока упоминается вскользь. Представитель обвинения Деди Вои-А-Цой сказала, что «Россия играла и играет важную роль» в событиях на Донбассе. Она пообещала позднее остановиться на этом подробнее. Происходящее на востоке Украины она описала как «вооруженный конфликт между украинской армией и несколькими вооруженными группами». При этом Вои-А-Цой сказала, что обвинение использует обобщающий термин «сепаратисты», понимая, что многие из этих людей «не были гражданами Украины, которые хотели отделиться, а являются гражданами России, приехавшими в Украину воевать».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ключевого фигуранта дела о катастрофе МН17 пытались изолировать в Донецке.172
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!