О роли России упоминается вскользь: в Нидерландах проходят слушания по делу о сбитом Boeing MH17

Мир

Судебный процесс по делу о сбитом над Донбассом малайзийском пассажирском самолете Boeing-777 возобновился в понедельник, 8 июня, в зале судебного комплекса рядом с международным аэропортом Амстердама Схипхол. Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. Суд проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство жертв являлись гражданами этой страны.

Делом занимается Окружной суд Гааги, но поскольку интерес к процессу огромен, заседания проходят в Схипхоле — местный судебный комплекс является крупнейшим в стране. И все равно пришлось построить новый пресс-центр, чтобы вместить все аккредитованных журналистов. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Пока на слушания допускается строго ограниченное число людей.

Первый блок предварительных слушаний состоялся, как и планировалось, в марте. Тогда из-за пандемии в зал заседаний вообще не были допущены ни родственники жертв, ни журналисты. В июне им предоставили такую возможность. Как и раньше, прямую трансляцию заседаний с английским переводом можно смотреть в интернете. Согласно графику, второй блок продлится до 3 июля.

В течение нескольких дней представители обвинения ознакомят участников процесса с результатами расследования. Напомним, им занималась объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины. Группа пришла к выводу, что вылетевший 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 «Малайзийских авиалиний» был сбит на востоке Украины ракетой из комплекса ПВО «Бук», привезенного из России.

8 июня представители обвинения предоставили суду доказательства. Важнейшей уликой стали спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты, попавшей в Boeing. Сами фотографии не публикуются. Они сделаны секретными американскими спутниками. Разведслужбы США не хотят рисковать. Обнародование снимков может предоставить потенциальным противникам ценную техническую информацию о спутниках.

Однако, понимая важность этих фото, Вашингтон прислал JIT меморандум с детальным описанием снимков и сопутствующей технической информацией. В США специально летал представитель прокуратуры Нидерландов, который видел снимки и смог сравнить их с тем, что написано в меморандуме. «Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился», — сообщил 8 июня председатель суда Хендрик Стинхейс.

Прокурор Тейс Бергер огласил на заседании результаты судебно-медицинской экспертизы. Всего в районе падения самолета были собраны 370 осколков. Один из них был извлечен из тела командира экипажа. Это специфический осколок в форме бабочки. Его нельзя перепутать ни с какими другими фрагментами. Он характерен для российских ракет 9М38М1 и 9М38, используемых комплексами «Бук». Еще один такой же осколок был найден в кабине лайнера.

Бергер подчеркнул, что эти улики позволили следственной группе исключить все другие версии крушения малайзийского самолета — взрыв на борту, атака истребителя, попадание ракеты «земля-воздух» нероссийского производства.

В деле четверо обвиняемых:

Отреагировал на выдвинутые обвинения только Пулатов. Его защищают два голландских адвоката. Есть все основания полагать, что они попытаются затянуть судебный процесс на неопределенный срок. С этой целью будут использовать все имеющиеся в арсенале защиты способы. Пока адвокаты Пулатова выступили с коротким заявлением. Развернутую позицию защиты они смогут представить после того, как обвинение завершит ознакомление суда с выводами JIT.

Но тактика адвокатов ясна уже сейчас. Они упирают на то, что из-за коронавируса не могут встретиться с Пулатовым. А это необходимо, чтобы выслушать его позицию и установить с подзащитным доверительные отношения. Сделать это по телефону или переписке невозможно. Поскольку существует риск утечки конфиденциальной информации. Кроме того, адвокаты уже пожаловались, что физически не могут успеть за два-три месяца внимательно изучить все материалы дела, насчитывающие на данный момент более 40 тысяч страниц печатного текста. Они также настаивают на переводе всех материалов на русский язык с тем, чтобы их подзащитный мог ознакомиться с документами.

Что касается Гиркина, Дубинского и Харченко, они вряд ли станут принимать участие в процессе, даже через адвокатов. Тем не менее судья Стинхейс заявил, что к делу будет приобщено нашумевшее интервью Гиркина, которое он дал Дмитрию Гордону.

О роли России, которая продолжает отрицать свою причастность к гибели малайзийского лайнера, пока упоминается вскользь. Представитель обвинения Деди Вои-А-Цой сказала, что «Россия играла и играет важную роль» в событиях на Донбассе. Она пообещала позднее остановиться на этом подробнее. Происходящее на востоке Украины она описала как «вооруженный конфликт между украинской армией и несколькими вооруженными группами». При этом Вои-А-Цой сказала, что обвинение использует обобщающий термин «сепаратисты», понимая, что многие из этих людей «не были гражданами Украины, которые хотели отделиться, а являются гражданами России, приехавшими в Украину воевать».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ключевого фигуранта дела о катастрофе МН17 пытались изолировать в Донецке.

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