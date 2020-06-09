Несмотря на секс-скандал: соперник Трампа на выборах Байден уже опережает действующего президента

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Избирательная кампания в США вновь набирает обороты. Возобновились праймериз, которые пришлось отложить из-за пандемии нового коронавируса. Президент Дональд Трамп, идущий на второй срок, на этой неделе отправился в поездку по стране. Он настаивает на полноценных встречах с избирателями. Для Трампа было очевидно все еще в начале весны — внутри Республиканской партии у него нет соперников. И ему остается только дождаться формального решения партийного съезда, который объявит его единым кандидатом в президенты. Сложнее была ситуация в стане демократов. В начале избирательной кампании список претендентов превышал 10 человек. Наиболее заметными фигурами были бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. В итоге гонку возглавил Байден. И вот 6 июня он получил необходимое количество голосов, чтобы в августе съезд Демократической партии объявил его единым кандидатом в президенты.

На данный момент рейтинг Байдена заметно выше, чем у Трампа. Он опережает действующего президента на 10%. Однако до дня выборов — 3 ноября — остается еще много времени. И Трамп может использовать это обстоятельство в свою пользу.

Американские СМИ анализируют сейчас шансы Байдена на победу. Если он добьется ее в ноябре, то станет самым возрастным президентом в истории США. Ему будет 78 лет. Пока рекорд принадлежит Рональду Рейгану, который выиграл президентскую гонку в 77 лет.

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Одним из главных козырей Байдена считается его успешная долгая политическая карьера. У него за плечами десятки лет работы в Вашингтоне на разных постах. Впервые он был избран сенатором 47 лет назад и представлял штат Делавэр в верхней палате Конгресса США с 1973 по 2009 год! Впервые баллотировался в президенты в 1987 году. Нынешняя президентская кампания уже третья в его карьере. В 2009 году он получил пост вице-президента США и занимал его на протяжении восьми лет.

Все это делает Байдена политиком, чей опыт позволяет ему руководить государством. Он постоянно говорит о том, что прекрасно разбирается в вопросах внешней политики.

Однако столь долгая карьера может сыграть с Байденом злую шутку. Многие избиратели воспринимают его как представителя политической элиты, оторванного от народа. В недавней истории страны уже было несколько подобных провалов и все — с кандидатами от Демократической партии. Это Альберт Гор, бывший восемь лет конгрессменом, столько же сенатором и еще восемь лет вице-президентом. Это Джон Керри, заседавший 28 лет в Сенате и четыре года возглавлявший Государственный департамент. Или Хиллари Клинтон — восемь лет в Белом доме в качестве первой леди, столько же в Сенате, а потом четыре года на посту государственного секретаря.

Впрочем, от этой тройки Байдена отличает одно важное качество: он умеет легко находить контакт с простыми людьми. Охотно «идет в народ», жмет руки, обнимается, хлопает по спине, позирует для селфи. Кроме того, Байден импонирует тем, что может отложить в сторону написанную речь и импровизировать.

Но эти же качества уже не раз вредили ему. В американских СМИ даже есть специальное выражение для неудачных высказываний бывшего вице-президента — «бомбы Джо». Очевидно, что политтехнологи Трампа припомнят Байдену самые скандальные его «экспромты».

Вот лишь парочка примеров. В 1987 году он в считанные дни похоронил свою предвыборную кампанию, неожиданно заявив на встрече с избирателями, что его предки работали на угольных шахтах в Пенсильвании. Ни одного шахтера в роду Байдена не было!

В 2012 году, в очередной раз рассказывая о своем богатейшем политическом опыте, Джо заявил: «Я знал восьмерых президентов, троих из них — интимно!» Смеху тогда было много.

Идя на выборы 2008 года в связке с Бараком Обамой, Байден в одном из интервью так описал будущего президента США: «Это первый мейнстримный политик из афроамериканцев, который умен, хорошо говорит, чисто одевается и приятно выглядит».

Одну из своих «бомб» Джо «сбросил» уже сейчас. Во время ток-шоу на телевидении он заявил: «Если вам трудно определиться, голосовать за Трампа или за меня, значит, вы не черный!» Это вызвало волну недовольства среди избирателей-афроамериканцев. Им не понравилось, что Байден автоматически записал всех темнокожих в число своих сторонников.

«Хождение в народ» тоже добавило головной боли членам избирательного штаба Джо Байдена. Соцсети и СМИ облетели фотографии и видео, на которых он слишком близко наклоняется к женщинам. Создается полное впечатление, что он нюхает их волосы. К этому добавились недавние обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула против Байдена бывшая сотрудница его офиса Тара Рид. Штаб Джо категорически опроверг ее заявление. Однако выглядит это крайне неприглядно, поскольку демократы, и сам Байден в том числе, на фоне крупных секс-скандалов заявляли, что, когда речь заходит о сексуальных домогательствах, общество должно верить женщинам на слово.

А Тара Рид не успокоилась. Сейчас она утверждает, что помощники Байдена пишут про нее в соцсетях всякие гадости.

Вероятно, команда Трампа не станет акцентировать внимание на этом, однако обвинения Рид и «история с волосами» лишила штаб Байдена неплохого козыря. В 2016 году Трамп потерял немало голосов из-за своего неуважительного отношения к женщинам и многочисленных обвинений в домогательствах.

В личной жизни Байдена были трагические моменты, которые его помощники могли бы использовать, делая упор на семью. Американцы искренне сочувствуют кандидатам с такими историями. В конце 1972 года, когда Джо впервые был избран сенатором и готовился к переезду в Вашингтон, его жена Нелия и дочь Нами погибли в автокатастрофе. В ней пострадали также маленькие сыновья Байдена Бо и Хантер. Он воспитал их. В 2015 году Бо скончался от опухоли мозга. Ему было 46 лет.

Однако семью Байдена теперь приходится вспоминать как можно реже. Все из-за скандала, в котором оказались замешаны сам Джо и его сын Хантер. Это так называемый «Украинагейт». Именно его последнее время старательно раскручивает команда Трампа.

Напомним, что начало предвыборной гонки складывалось для Джо Байдена крайне неудачно.

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