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Спорт

Модель Playboy пообещала сняться голой, если любимый «Челси» выиграет ЛЧ: горячие фото красотки

20:11 9 июня 2020
Дженифер Лопес

Обладательница «бронзы» конкурса «Мисс Бум Бум"-2019, на котором определяли обладательницу самых красивых ягодиц мира, британская модель Playboy Джессика Лопес оказалась ярой фанаткой лондонского «Челси».

«Если „Челси“ победит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, я буду позировать обнаженной с их футболкой и ничего меня не остановит», — заявила красавица в интервью Daily Star.

Впрочем, Джессика вряд ли сможет выполнить свое обещание, ведь еще до карантина команда Фрэнка Лэмпарда в первом матче 1/8 финала вчистую проиграла в Лондоне «Баварии» (0:3) и вряд ли пробьется даже в четвертьфинал (Лигу чемпионов, как известно, УЕФА планирует доиграть в августе).

Впрочем, судя по аккаунту девушки в Instagram, дожидаться завоевания «Челси» чемпионского кубка Джессика Лопес вовсе не собирается.

Отметим, что Лопес — бразильянка по происхождению, однако последние шесть лет она живет в Великобритании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» сыграл свадьбу с украинской моделью Юлией Сидоренко.

Фото Instagram

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