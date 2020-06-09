- 21:28 Стало известно, когда в Киеве снова запустят железнодорожный экспресс до «Борисполя»
- 21:10 Почему малышам не стоит давать клубнику: объяснение педиатра
- 21:03 На Донбассе подорвался броневик ВСУ, много раненых
- 21:01 Представителей каких-то там «ДНР»-«ЛНР» никто не воспринимает всерьез, это полный фейк, — Денис Казанский
- 20:25 Все заболевшие здоровы: областной центр Украины объявил о победе над коронавирусом
- 20:01 «Фармак» написал открытое письмо ФК «Дарница» относительно спора вокруг ТМ «Корвалол»
- 19:52 Украинка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением
- 19:39 Во Львове у бизнесмена средь бела дня отобрали миллионы гривен
- 19:16 Полицейские под присмотром: в двух областях Украины запускают эксперимент
- 19:10 Михаил Ефремов официально задержан
- 18:35 Зеленский объявил «сепаратистами» мэров, выступающих против политики президента
- 18:17 Модель Бар Рафаэли получила девять месяцев общественных работ, а ее мать села в тюрьму
Модель Playboy пообещала сняться голой, если любимый «Челси» выиграет ЛЧ: горячие фото красотки
Обладательница «бронзы» конкурса «Мисс Бум Бум"-2019, на котором определяли обладательницу самых красивых ягодиц мира, британская модель Playboy Джессика Лопес оказалась ярой фанаткой лондонского «Челси».
«Если „Челси“ победит в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, я буду позировать обнаженной с их футболкой и ничего меня не остановит», — заявила красавица в интервью Daily Star.
Впрочем, Джессика вряд ли сможет выполнить свое обещание, ведь еще до карантина команда Фрэнка Лэмпарда в первом матче 1/8 финала вчистую проиграла в Лондоне «Баварии» (0:3) и вряд ли пробьется даже в четвертьфинал (Лигу чемпионов, как известно, УЕФА планирует доиграть в августе).
Впрочем, судя по аккаунту девушки в Instagram, дожидаться завоевания «Челси» чемпионского кубка Джессика Лопес вовсе не собирается.
Отметим, что Лопес — бразильянка по происхождению, однако последние шесть лет она живет в Великобритании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» сыграл свадьбу с украинской моделью Юлией Сидоренко.
Фото Instagram45
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Представителей каких-то там «ДНР»-«ЛНР» никто не воспринимает всерьез, это полный фейк, — Денис Казанский
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"