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Происшествия

Во Львове у бизнесмена средь бела дня отобрали миллионы гривен (фото)

19:39 9 июня 2020
Задержание бандитов

Во Львове во вторник, 9 июня, преступники ограбили предпринимателя, отобрав у него сумку, в которой находилась значительная сумма денег. Ранее подобный инцидент произошел в Киеве.

Грабители напали средь бела дня в спальном микрорайоне Львова Сыхов. Причем их удалось задержать сразу же после нападения. Все они — местные жители, один из них был ранее осужден за совершение тяжелого преступления. Во время задержания они оказывали сопротивление и пытались бежать, сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Уже установлено, что грабители следили за предпринимателем, который ведет свою деятельность на территории одного из местных рынков. Как оказалось, бандиты «специализировались» на разбойных нападениях. В отношении задержанных открыто уголовное производство по статье «Разбой». Ведется следствие.

По информации других источников, нападение произошло на улице Хоткевича, 36. Пострадавший — якобы нелегальный валютчик. Злоумышленники воспользовались баллончиком со слезоточивым газом и вырвали из рук жертвы сумку, в которой находилось 4,5 миллиона гривен.

Во время задержания полицейским пришлось стрелять. Предупредительные выстрелы были сделаны в воздух. Задержаны четверо грабителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разбойном нападении на семью директора Радеховского лесхоза во Львовской области. Грабители ворвались в дом и, применив пытки, завладели деньгами и ценностями. Одна из женщин умерла под пытками.

А на Одесской трассе, в кафе-баре «Родничок» в Беляевском районе, вооруженные преступники со стрельбой отобрали 12 миллионов гривен у полтавчан, которые ехали на рынок «7-й километр».

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