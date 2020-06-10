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В США похоронили убитого полицейскими Джорджа Флойда
В городе Хьюстоне (штат Техас, США) состоялись похороны Джорджа Флойда, умершего в результате применения к нему полицейскими удушающего приема. Члены семьи Флойда пришли проститься с покойным в белой одежде.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
Закрытое траурное мероприятие, на которое были допущены лишь члены семьи, друзья покойного и ограниченный круг гостей, транслировалось американскими телекомпаниями.
Погребению предшествовала торжественная церемония, в ходе которой к близким Флойда обратились духовные лидеры, политики, общественные деятели. Примерно в 18:00 по местному времени (02:00 по Киеву) гроб с телом покойного был захоронен на мемориальном кладбище в Перленде — пригороде Хьюстона.
Церемония прощания в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне началась примерно в 11:00 по местному времени и продлилась около четырех часов. В отличие от публичной церемонии в понедельник, которую посетили несколько тысяч человек, приехавших со всех концов Соединенных Штатов, мероприятие во вторник было закрыто для широкой публики.
На нем присутствовали не более 500 человек — семья, близкие, друзья покойного, политики, проповедники, общественные лидеры.
Большинство присутствовавших были одеты в черные траурные цвета, а члены семьи Флойда — во все белое.
Видеообращение к скорбящим в связи со смертью Флойда записал бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре.
«Мы не имеем права закрывать на это глаза. Нельзя оставлять это позади, думая о том, что мы можем вновь позволить себе не замечать расизм, который ранит наши души, систематическое насилие, отравляющее жизнь Америки», — указал политик. В понедельник он в частном порядке встретился с семьей покойного.
Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, выступая перед собравшимися, заявил, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда.
По окончании церемонии прощания гроб с телом Флойда был помещен в катафалк, на котором его отвезли на мемориальное кладбище в Перленде примерно в 20 км от церкви. Там бронзовый гроб, выкрашенный золотой краской, был водружен на белоснежную повозку, запряженную двумя белыми лошадьми. По пути похоронной процессии стояли люди, скандировавшие имя Флойда и выкрикивавшие его последние слова: «Я не могу дышать».
Гроб был доставлен к небольшой церкви, где родные смогли в последний раз проститься с Флойдом. Лишь на этом этапе члены семьи и организаторы похорон отказались от присутствия тележурналистов.
Флойд погребен рядом со своей матерью. На момент смерти ему было 46 лет. Место похорон было выбрано не случайно, так как Флойд родился в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина, однако вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне. В 2014 году он переехал в Миннеаполис, где 25 мая умер после задержания полицейскими.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что после смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.46
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