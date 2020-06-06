В пользу семьи убитого полицейским Джорджа Флойда американцы собрали более 15 миллионов долларов

Мир

В пользу семьи погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда американцы собрали в обсщей сложности более 15 миллионов долларов.

Сначала сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe 27 мая объявил брат Джорджа Филониз Флойд. На его призыв ответили около 490 тысяч человек, пожертвовавшие уже 13,4 миллиона долларов. Деньги, как говорит Филониз от имени всей семьи, будут потрачены на похороны и транспортные расходы семьи, на содержание и образование двух детей покойного, оплату предстоящих судебных расходов. Изначально Флойд рассчитывал собрать 1,5 миллиона долларов. Погребение Джорджа ранее вызвался оплатить знаменитый боксер Флойд Мэйвезер.

Между тем, как пишет издание Business Insider, сестра Джорджа Бриджитт Флойд также начала сбор денег на GoFundMe. Она рассчитывала собрать 5000 долларов, чтобы оплатить свою поездку на похороны и другие связанные с ними расходы. Но на ее аккаунт уже пришло почти 380 тысяч долларов.

Позже на той же платформе был объявлен также отдельный сбор в пользу младшей дочери Флойда — шестилетней Джанны. Для Джанны уже собрано 1,77 миллиона долларов. У Джорджа есть двое дочерей от разных женщин. С обеими он расстался.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как в ходе его задержания полицейский применил удушающий прием, придавив шею мужчины коленом. Смерть Флойда вызвали массовые протесты по всей Америке и за ее рубежами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мэр Миннеаполиса рыдал перед позолоченным гробом Джорджа Флойда на поминальной службе.

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