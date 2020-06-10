Доллар продолжает дешеветь: как кредит от МВФ повлияет на курсы валют

Деньги

Как и всю прошлую неделю, доллар продолжает дешеветь, а евро — дорожать. С пятницы, 5 июня, стоимость американской валюты снизилась на 6 копеек, а европейской выросла на 9 копеек, превысив психологическую отметку в 30 гривен. Так, 10 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,64 грн за доллар и 30,09 грн за евро. На наличном рынке курс доллара также снижается, евро растет. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,53 грн, купить — по 26,76 грн; евро — сдать по 29,70 грн, купить — по 30,27 грн. Не исключено, что вскоре ситуация на валютном рынке изменится в связи с получением денег от Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, совет директоров МВФ на своем заседании 9 июня одобрил новую программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов, рассчитанную на 18-месяцев.

«Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится», — сказано в сообщении пресс-службы МВФ.

Также отмечается, что утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов. Остальная часть будет разделена на четыре транша, которые будут выделяться на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.

«Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям», — написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Зеленый свет от МВФ подтверждает ответственность власти, в частности правительства по выполнению своих обязательств перед международными партнерами, а также приверженность системным изменениям в стране.

На все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна быть нацелена хоть с МВФ, хоть без него. Это та повестка дня, который наша страна определила для развития комфортного государства. И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами", — подытожил премьер-министр.

«Курс гривни в среду, 10 июня, находится на уровне 26,64 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Участники рынка не спешат открывать торги, предпочитая посмотреть на движение рынка и выбрать наилучший момент. При этом долгожданное одобрение Советом управляющих Международного валютного фонда новой программы поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 млрд долларов пока практически не оказывает влияния на рынок, так как это событие уже заложено в курс. В ближайшие время Киев получит первый транш от МВФ, который составит 2,1 млрд долларов, что на 200 млн больше, чем планировалось ранее.

Вместе с тем, в МВФ предупредили, что новая программа по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью и по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики. После получения транша МВФ, Украина также ожидает поступления средств от Еврокомиссии и Всемирного банка.

Тем не менее определяющим для валютного рынка будет решение НБУ по учетной процентной ставке. После опубликованных данных Укрстата по майской инфляции в 0,3%, сформированной за счет падения цен на энергоносители, НБУ имеет все весомые аргументы для снижения учетной ставки. Перспективу снижения ставки также зафиксировал Минфин, разместив во вторник трехмесячные и шестимесячные ОВГЗ с доходностью ниже 10%. Понижение учетной ставки даст дополнительную ликвидность рынку, и это может надавить на гривню.

Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 25,8−26,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Однако есть и другие факторы, оказывающие влияние на валютный рынок.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,8%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 грн до 26,64 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 26,79−26,81 грн до 26,64—26,66 грн (-0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,67—26,89 грн до 26,51—26,73 грн (-0,6%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,8%.

По заявлению министра финансов Сергея Марченко, экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривни к доллару в текущем году. Если бы НБУ в марте не удержал ситуацию, то курс мог бы подскочить до 35 или даже 40 грн за доллар. Министр напомнил, что в госбюджете на текущий год заложен курс на уровне 30 грн за доллар. По его словам, при фактическом курсе доллара ниже 30 грн теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, которые привязаны к курсу. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании внешнего долга, которая не покрывает других потерь.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках — около 26,3−26,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит напомнить, что с 3 июня в Украине введена в обращение новая монета номиналом 10 гривен. Как сообщили в НБУ, теперь 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплачиваться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Эти монеты постепенно заменят в обращении банкноты номиналом 10 гривен.

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