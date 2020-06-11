Происшествия

В Киеве фура снесла дерево и врезалась в столб: эксклюзивные фото с места ДТП

В Киеве в четверг, 11 июня, рано утром на улице Щербаковского водитель MAN потерял управление и снес дерево, а затем еще в врезался в столб. Он-то и остановил фуру.

По предварительным данным, в кабине грузовика были пассажиры. Один из них госпитализирован. «Скорая» отвезла в больницу также водителя машины. Его доставали из покореженной кабины спасатели.

Правоохранители выясняют, почему находившийся за рулем грузовика мужчина не справился с управлением.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии, которая произошла недавно под Киевом. Внедорожник Lexus на высокой скорости врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении. Автомобиль и прицеп фуры загорелись. И водитель внедорожника сгорел заживо.

А в Николаеве в конце мая грузовик врезался в трамвай, в котором находились пассажиры.

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Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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