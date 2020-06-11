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«Зеленский уволил Гончарука, потому что думал, что тот с ним против Нацбанка, а оказалось, что нет»
Президент Украины Владимир Зеленский, ранее заявивший, что не доверяет пятому президенту Петру Порошенко, в интервью «Украинской правде» объяснил быструю отставку Гончарука тем, что доверие к экс-премьеру было подорвано. Высказывания главы государства прокомментировал в соцсети известный блогер и финансист Сергей Фурса.
«Интересное интервью у президента. Пускай теплая ванна, но очень информативно. С точки зрения понимания, что имел ввиду Гончарук, когда говорил про „туман в голове“. И как оказалось, Президент уволил Гончарука, потому что думал, что тот вместе с ним против Нацбанка, а оказалось, что нет. И оказалось, что профессионалы из Нацбанка ближе премьер-министру Гончаруку, чем идеи некомпетентных людей из Офиса президента. Обидно, согласен. „Ты мой друг или медведя“.
Ранее Сергей Фурса прокомментировал на своей странице в соцсети ситуацию с расследованием против Петра Порошенко и лидера предвыборной гонки в США Джо Байдена, которое одобрил президент Владимир Зеленский, обвинив своего предшественника в госизмене.44
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