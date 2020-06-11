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«Интересное интервью у президента. Пускай теплая ванна, но очень информативно. С точки зрения понимания, что имел ввиду Гончарук, когда говорил про „туман в голове“. И как оказалось, Президент уволил Гончарука, потому что думал, что тот вместе с ним против Нацбанка, а оказалось, что нет. И оказалось, что профессионалы из Нацбанка ближе премьер-министру Гончаруку, чем идеи некомпетентных людей из Офиса президента. Обидно, согласен. „Ты мой друг или медведя“. Т. е. либо премьер-министр адекватный и хочет продолжать реформы, и тогда его увольняют, либо он хочет додавить Нацбанк, и тогда его отставят. Какой интересный выбор. И как интересно сочетается с программой сотрудничества с МВФ, где почти на каждой странице написано о важности институциональной независимости Нацбанка. И как ее реализовывать, если президент считает Нацбанк своими врагами. Тем более, когда все инвесторы считают Нацбанк лучшим достижением Украины за последние годы и независимость Нацбанка для них ключевой фактор. И если Нацбанк додавят, то не будет ни инвесторов, ни МВФ. Только одни олигархи. И Россия. Какой интересный выбор», — написал Фурса в Facebook.

Ранее Сергей Фурса прокомментировал на своей странице в соцсети ситуацию с расследованием против Петра Порошенко и лидера предвыборной гонки в США Джо Байдена, которое одобрил президент Владимир Зеленский, обвинив своего предшественника в госизмене.

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