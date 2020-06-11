Деньги

Директор киевской девелоперской компании Saga Development Андрей Ваврыш и партнер по «Одесской киностудии» министра культуры Украины Александра Ткаченко подтвердил строительство жилых объектов на территории «Одесской киностудии». Ваврыш планирует выкупить у Ткаченко принадлежащий тому пакет акций «Одесской киностудии». Цель такой покупки — начало строительных работ на территории киностудии. В интервью изданию «Новое время» директор Saga Development Андрей Ваврыш заявил о начале проекта застройки «Одесской киностудии».

Застройщик очертил проект на территории киностудии как большой хаб, в котором будет огромное количество мультимедийных компаний и других организаций. На уточняющий вопрос журналиста «НВ», будут ли среди объектов на территории хаба жилые дома, Ваврыш ответил, что жилье строить планируют, но предназначаться оно будет только для размещения съемочных групп.

В то же время еще в 2019 году компании, которые связывают с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом и Андреем Ваврышем, начали возводить жилой комплекс на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел (входящие в структуру МВД). Об этом говорится в сюжете Анастасии Усенко и Максима Опанасенко для телепрограммы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

По данным журналистов-расследователей с Bihus.info, Национальная академия внутренних дел подписала договор на застройку двух участков с компанией «Резон» летом 2017 года. Будущий жилой комплекс называется O2 Residence и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха, СПА. В то же время назначение двух участков Нацакадемии — рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено.



Сейчас СМИ предполагают, что построенные на территории «Одесской киностудии» жилые объекты не будут фактически использоваться «для размещения съёмочных групп», а будут проданы по рыночным ценам.



Также компания Saga Development реализует ряд проектов в Одессе. Скандальную репутацию получил проект застройки пляжа в районе санатория «Чкаловский».



Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов «Гильдия кинематографистов Одессы» обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении «Одесской киностудии». Письмо также было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс незаконной приватизации «Одесской киностудии» народным депутатом Александром Ткаченко: «В частности, народный депутат Александр Ткаченко якобы действуя по предварительному сговору сфальсифицировал документы и совершил рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины — Одесской киностудии. Действия Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины».

«Гильдия кинематографистов Одессы» считает, что Ткаченко является рейдером и незаконно получил под контроль «Одесскую киностудию».



Ранее в СМИ сообщили, что новый министр культуры Александр Ткаченко намерен захватить госпредприятие «Укркинохроника», чтобы обанкротить его и застроить почти 2 га земли на столичном Печерске жилыми домами.

Напомним, трудовой коллектив «Укркинохроники» обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия «Укркинохроника».

Фото НВ / Наталия Кравчук

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