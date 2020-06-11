Происшествия

В центре Одессы обстреляли и подожгли авто известного адвоката: момент попал на видео

Днем в четверг, 11 июня, в центре Одессы — в переулке Катаева (в районе Куликова поля и улицы Пироговской) раздались выстрелы. Следом загорелась припаркованная там машина. Ранее в городе Рени в Одесской области неизвестные подожгли машину депутата городского совета.

Очевидцы инцидента в Одессе рассказали: «Все произошло практически моментально — стрельба и поджог. Насколько удалось рассмотреть, группа неизвестных молодых мужчин была одета в какую-то униформу. Они очень быстро управились с „делом“, которое им, вероятнее всего кто-то поручил, можно сказать, заказал. И сразу же исчезли…»

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», подожгли автомобиль Mercedes-Benz S63 AMG, который принадлежит известному юристу, адвокату Максиму Болдину. Правда, по словам самого Болдина, авто принадлежит его маме. Подожгли машину прямо возле офиса юриста.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, а правоохранителям даже удалось задержать злоумышленников. Момент поджога зафиксировали видеокамеры.

Правда, в полиции пока никаких комментариев не дают.

Справка «ФАКТОВ». 44-летний Максим Болдин в свое время окончил Одесский национальный университет имени Мечникова по специальности «Правоведение», где получил юридическую квалификацию, и Одесский государственный экономический университет. В 2017 году защитил диссертацию на тему «Административно-правовые основы деятельности Национального банка Украины в сфере рефинансирования банков», став кандидатом юридических наук.

За спиной у него довольно большой опыт работы, начиная с 1994 года. В 2002-м он стал помощником народного депутата Украины Эдуарда Гурвица и пробыл в этом качестве три года. В 2006-м начал заниматься адвокатской деятельностью, и через год возглавил юридическое управление Одесского горсовета. В 2011 занимал одну из ключевых должностей в Антимонопольном комитете, оставаясь, при этом, консультантом Одесского облсовета.

С 2012-го по 2015 год Болдин был управляющим партнером адвокатской компании «В & G», и одесского офиса юридической фирмы «Гвоздий и Оберкович», а в 2015-м занял ту же должность в юридической фирме inTrust (ранее — ЮФ MBSM).

Кроме этого, в 2005 году Болдин основал и возглавил Общественную организацию «Фонд поддержки граждан Одессы», которая оказывала социальную и правовую помощь жителям города.

Год назад был в числе фаворитов среди претендентов на пост председателя Одесской областной администрации. Однако в последний момент на эту должность был назначен Максим Куцый.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд во Львове дал условный срок поджигателю автомобиля львовской журналистки.

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