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«Отмывали» миллионы и переводили в РФ: в Одессе накрыли крупный конверт-центр (фото)
В четверг, 11 июня, в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, переводившего деньги клиентов в Российскую Федерацию. Ранее крупный конверт-центр, к которому были причастны фискалы, накрыли во Львове.
Оперативники СБУ установили, что только с начала текущего года организаторы «конверта» в Одессе осуществили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм на сумму более 500 миллионов гривен.
«Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу клиентов злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию — на сотни миллионов рублей", — сообщили в региональном управлении спецслужбы.
Во время следственных действий в офисных помещениях «фирмы», используемых группой жителей Одессы для ведения преступной деятельности, изъяли черную бухгалтерию и наличные средства в разных валютах на сумму более 9 миллионов гривен. Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Открыто производство по факту незаконных действий в целях финансового обеспечения террористических организаций с использованием предприятий и компаний-нерезидентов, расчетные счета которых открыты в банковских учреждениях, зарегистрированных в офшорных зонах (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258−5, ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Кроме того, сейчас исследуются обстоятельства относительно возможного злоупотребления служебным положением служащими фискальных органов и банковских учреждений, незаконно выводивших средства клиентов за границу, в том числе в Российскую Федерацию, с последующей их легализацией.
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