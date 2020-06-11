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Происшествия

Собака как оружие: стали известны подробности криминальных похождений хозяйки ротвейлера-убийцы под Киевом

22:38 11 июня 2020
ротвейлер

Расследуя смерть жителя города Боярки Киевской области от укусов ротвейлера, полиция пришла к однозначному выводу: хозяйка агрессивной собаки причастна еще к нескольким подобным инцидентам. Более того, владелица пса прекрасно осознавала, что порода опасная, и использовала собаку как оружие.

Так, установлено, что кроме мартовского инцидента, когда ротвейлер до смерти искусал мужчину, собаковладелица использовала пса против местной жительницы. Этот эпизод расследуется.

Уже переданы в суд материалы дела о грабеже с участием собаки. Владелица ротвейлера подозревается в том, что натравила пса на прохожего, а когда тот оказался на земле, забрала рюкзак, кроссовки и часы. По данным следствия, женщине помогали двое сообщников.

Помимо того, жительница Боярки подозревается в нападении на несовершеннолетнего и отъеме мобильного телефона. Был и эпизод, связанный с кражей. Следствие считает, что у последней своей жертвы женщина вынесла из гаража дорогой велосипед и сварочное оборудование.

Напомним, в 2019 году суд оштрафовал владелицу собаки и постановил изъять у нее опасное животное. Это судебное решение не было выполнено.

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