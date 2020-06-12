Омелян назвал причину обысков у него дома

Украина

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, по какой причине к нему рано утром пришло Госбюро расследований. Формальным поводом для обыска стало расследование против бывшего владельца дома, продавшего особняк еще в 2016 году.

«С таким основанием завтра могут зайти к любому, — возмущается экс-министр. — Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было… Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками».

Напомним, обыск в доме у Омеляна начался в 6.30 утра. Экс-министр подозревает, что истинная причина для следственных действий — политическая позиция бывшего члена правительства.

Фото Volodymyr Omelyan/Facebook

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