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Украина

Омелян назвал причину обысков у него дома

9:58 12 июня 2020
омелян

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, по какой причине к нему рано утром пришло Госбюро расследований. Формальным поводом для обыска стало расследование против бывшего владельца дома, продавшего особняк еще в 2016 году.

«С таким основанием завтра могут зайти к любому, — возмущается экс-министр. — Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было… Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками».

Напомним, обыск в доме у Омеляна начался в 6.30 утра. Экс-министр подозревает, что истинная причина для следственных действий — политическая позиция бывшего члена правительства.

Фото Volodymyr Omelyan/Facebook

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