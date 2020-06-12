Львам стоит поберечь деньги, а Весам — избегать конфликтов: гороскоп на неделю

Гороскоп

ОВЕН. Прекрасное время для любых начинаний. Своим оптимизмом и бодростью духа вам удастся зарядить окружающих на решение даже самых сложных задач. Не исключено поступление предложения о смене работы. Соглашаться на него или нет — решать только вам, не прислушивайтесь ни к чьим советам.

ТЕЛЕЦ. Скорее всего, вы будете подвержены резким перепадам настроения, хотя особых причин для этого быть не должно. Для того чтобы отвлечься от грустных мыслей и успокоить нервы, постарайтесь найти себе занятие по душе.

БЛИЗНЕЦЫ. С легкостью сумеете преодолеть все препятствия, которые то и дело будут возникать на вашем пути. На финансовом поприще тоже все складывается наилучшим образом. Вполне вероятно, что удастся найти спонсора для будущего проекта.

РАК. Нынче вы находитесь в прекрасной физической форме, так что можете смело приступать к реализации задуманного. Тем более что удача сейчас на вашей стороне. Однако не стоит целиком и полностью полагаться на своих партнеров и единомышленников, старайтесь сами тщательно контролировать весь процесс.

ЛЕВ. На службе от вас потребуется полная отдача — для реализации нового проекта придется применить на практике все свои знания и опыт. Постарайтесь быть мягче и дипломатичнее в отношениях с коллегами, особенно с начальством. Поберегите свой кошелек, в этот период звезды настойчиво советуют забыть о кредитной карточке.

ДЕВА. Это время прекрасно подходит для деловых встреч и переговоров. Возможны крупные заказы или новые интересные проекты. На любовном фронте многое будет зависеть от вас, от того, готовы ли вы идти на компромисс и что-то поменять в своей жизни.



ВЕСЫ. Успехи на профессиональном поприще обеспечат вам не только моральное удовлетворение, но и достойное существование. В семейных отношениях проявляйте сдержанность, избегайте конфликтов, особенно с родственниками старшего возраста.

СКОРПИОН. Неплохое время для реализации задуманного. Однако добиться прекрасных результатов удастся лишь в том случае, если сумеете сконцентрироваться на главном. В решении важных и сложных вопросов старайтесь прислушиваться к мнению профессионалов.

СТРЕЛЕЦ. Несмотря на то что дела будут продвигаться со скрипом, вы таки сумеете достигнуть желаемого. Старайтесь только не впутываться в авантюрные истории, также в этот период следует воздержаться от крупных трат.

КОЗЕРОГ. С точки зрения финансов вас ожидает весьма многообещающее время. Однако не спешите тут же пристраивать свои денежки. Будьте аккуратны с подписанием новых контрактов, также нежелательно совершать крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ. Неплохое время для тех, кто занялся поиском новой работы или дополнительным источником заработка. На амурном фронте возникшие проблемы старайтесь решить самостоятельно, не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу личную жизнь.

РЫБЫ. Сейчас вам показан спокойный и размеренный ритм жизни. Чтобы не создавать себе лишние проблемы, особенно со здоровьем, старайтесь никуда не торопиться, не нервничайте по пустякам и не взваливайте на себя чужие обязанности.

Подготовил Петр КОТОВ

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