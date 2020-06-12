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Для Зеленского важно, что Тищенко не человек Коломойского, — политолог
При определении кандидатуры на выборах мэра Киева президент Украины Владимир Зеленский будет руководствоваться в том числе отсутствием связей с олигархом Игорем Коломойским. Сейчас таким потенциальным кандидатом, который удален от Коломойского, является народный депутат Николай Тищенко. Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил политолог Петр Олещук.
«Что не менее важно, он (Тищенко) один из немногих кандидатов, который не имеет каких-то связей с Коломойским вообще. Думаю, что сейчас это для президента не последний фактор, учитывая то, что сейчас сложные отношения с олигархами», — заявил политолог.
По мнению Петра Олещука, Тищенко хорошо знает Киев, так как он единственный от «Слуги народа» избрался по столичному мажоритарному округу.
«Я бы не списывал со счета господина Тищенко. Например, он имеет серьезный опыт борьбы на киевских выборах», — сказал Олещук.
Политолог рассказал, что против Николая Тищенко развернули информационную кампанию, так как он считается одним из фаворитов избирательной гонки.
«И эта информационная кампания, которая сейчас против него разворачивается, все замечают, что она есть. Объективно, часто для этого есть основания. Но слишком часто это подпитывается. Или кто-то на самом деле считает его потенциальным конкурентом. Иначе никто просто так информационную кампанию не разворачивает», — подчеркнул Олещук.
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
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