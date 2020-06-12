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Роль Путина, пытки, похищения: Ходорковский опубликовал доклад о работе ФСБ России
ФСБ России под руководством Владимира Путина сконцентрировала в себе неограниченную власть, а сейчас уже и сама превратилась в угрозу для российского общества. Об этом говорится в докладе, составленном центром «Досье» Михаила Ходорковского.
Как отмечают авторы доклада, в настоящий момент ФСБ преследует собственные корыстные интересы и при этом неспособна справиться со своими номинальными функциями.
«Это проявляется как в рамках отдельных ситуаций (например, когда террористические акты устраивают лица, находящиеся под наблюдением ФСБ, как это было в случае с терактом в петербургском метро в 2017 году), так и в виде системных проблем (когда ФСБ возглавляет теневой сектор экономики, вместо того чтобы бороться с его существованием), — говорится в докладе.
Особое место в докладе уделено методам ФСБ. Правозащитники сравнивают их с худшими практиками времен КГБ. «Деятельность ФСБ зачастую не соответствует даже требованиям весьма эластичного российского законодательства: нередко для достижения поставленных целей офицеры ФСБ прибегают к сотрудничеству с криминальными элементами, провокациям и пыткам… Офицеры спецслужбы… фальсифицируют уголовные дела, занимаются рейдерством, участвуют в убийствах лиц, неугодных Кремлю, на территории России и за рубежом».
В качестве примера провокаций от ФСБ авторы доклада приводят дело «Нового величия»: «Организация по „свержению режима“ создана внедренным агентом. Это дело наглядно демонстрирует использование ФСБ провокаций (самостоятельного создания и последующего разоблачения общественной угрозы)».
Также правозащитники указывают на деятельность боевого подразделения ФСБ — Центра специального назначения. «Представители ЦСН были замешаны в разбойных нападениях на банки и инкассаторские машины. На основании поддельных постановлений о проведении оперативных мероприятий они вместе с другими сотрудниками ФСБ похищали деньги и делили их между собой», — говорится в докладе.
Напомним, ранее военный эксперт Михаил Беляев сообщил, что Путин очень рассчитывает на так называемый «чеченский спецназ». В эту личную армию входят бойцы ЦСН ФСБ, а на содержание 30-тысячного подразделения уходит до 11 млрд рублей ежегодно.
Фото militaryarms.ru
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