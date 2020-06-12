Политика

Гончарука уволили по требованию олигархов, и власти стыдно в этом признаться, — политолог

Президенту Владимиру Зеленскому стыдно признаться в том, что премьер-министра Алексея Гончарука отправили в отставку, поскольку именно этого требовали от него украинские олигархи. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Вадим Карасев.

«Послевкусие от заявлений Шмыгаля и о реформах ради фейсбука. Похоже президенту Зеленскому все же стыдно признаться, что на самом деле правительство Гончарука отправили в отставку, потому что этого потребовали олигархи. Даже один конкретный олигарх, который очень не хотел расставаться с госпредприятием «Центрэнерго», — заявил политолог.

По его словам, после отставки Гончарука, у руля в стране снова стали те же люди, которые занимались ее грабежом последние 20−30 лет.

«Конечно же, скандалы утихли. Но говорить об этом вслух власть, конечно, не будет. Проще рассказать, что премьера уволили из-за его фейсбука и „пристрастия к лайкам“. Хотя, на фоне того, что у нас в стране президент выборы выиграл благодаря инстаграму, эта версия выглядит вполне реалистичной. Денису Анатольевичу остается на выбор телеграм или твиттер, вероятно», — подытожил Вадим Карасев.

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