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Заставлял сниматься в порно и заниматься проституцией: в Киеве педофил терроризировал подростков (фото, видео)
В Киеве задержали 50-летнего мужчину, уличив его в развращении несовершеннолетних. Установлено, что злоумышленник уговаривал школьниц сниматься в видео для взрослых, а одну из девушек склонил к занятию проституцией.
На гражданина полиция вышла, когда искала пропавшую в Киеве 14-летнюю девушку. Несовершеннолетнюю нашли. Оказалось, что приютить ее согласился мужчина, с которым девушка и ее подруга познакомились полгода назад. Все эти полгода гражданин уговаривал школьниц снимать порнографические фото и видеоролики.
Вторую несовершеннолетнюю девушку мужчина вовлек в занятие проституцией: создал ее анкету на профильном сайте, общался с потенциальными клиентами, договаривался о встрече, услугах и о вознаграждении.
При обыске у киевлянина показания подростков подтвердились. В доме были найдены вещи одной из несовершеннолетних, ноутбук с разоблачающими фото и видео. Мужчина арестован, ему грозит до 12 лет за решеткой за развращение несовершеннолетних, вовлечение их в проституцию и изготовление порнографии.
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