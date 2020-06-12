Происшествия

"Кайфа" на миллионы: под Херсоном марихуану выращивали в огромном ангаре (фото)

В Белозерском районе Херсонской области полицейские Управления стратегических расследований совместно со следователями пресекли мощный канал наркобизнеса с миллионными оборотами. Ранее группу полицейских, занимавшихся выращиванием конопли на продажу, задержали на Полтавщине.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, два 38-летних жителя района оборудовали плантацию по выращиванию марихуаны. Для этого использовали большой крытый котлован — ангар подвального типа. По периметру сооружения был основательный забор с проводами под высоким напряжением. Наблюдение за плантацией велось при помощи видеокамер.

Полицейские провели четыре обыска по месту проживания фигурантов и изъяли 50 килограммов готовой к употреблению марихуаны стоимостью около миллиона гривен. Установлено, что задержанные не только выращивали, но и торговали наркотикам. Сделки были миллионными.

Открыто уголовное производство, решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Николаевом суд оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство.

В то же время в Украине не спешат с легализацией медицинского каннабиса.

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