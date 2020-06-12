Ломаченко непобедим, а Усика в супертяжах может побить только один боксер, – Михаил Завьялов

Спорт

Каким будет бокс после пандемии коронавируса? Какие перспективы у Ломаченко и Усика в ближайших боях? Кто из украинских боксеров наиболее перпективен? Об этом мы поговорили с президентом Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым, отметившим 11 июня свой 82-й день рождения. С поздравлений и начался наш разговор.

— На день рождения, который вы отпраздновали 11 июня, Виталий и Владимир Кличко лично презентовали вам уникальную статуэтку. Приятно внимание легендарных спортсменов?

- Конечно, безумно приятно. Тем более это действительно уникальная статуэтка, которую братьям вручил в Германии один знаменитый скульптор. И они подарили ее мне на день рождения. Теперь она будет стоять на почетном месте в Музее боксерской славы.

— Наверняка, в вашей коллекции много ценных подарков. Какой из них наиболее дорог для вас?

- Эта статуэтка — один из самых ценных экземпляров, это точно. Также президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман презентовал мне медали и пояса, Европейский боксерский союз (EBU) вручил мне чемпионский пояс за вклад в развитие бокса в Украине, ведь я фактически создал профессиональный бокс в нашей стране. Я приглашаю вас в музей на Михайловской, 13, и там вы сможете собственными глазами увидеть все уникальные экспонаты, которые я собирал на протяжении 50 лет.

— Каким вы видите бокс после пандемии коронавируса? Сильно ли этот вирус в дальнейшем отразится на физическом состоянии спортсменов и, в частности, боксеров?

- Кроме физического состояния, также есть много нюансов в плане подготовки к поединкам. Это касается и подбора спарринг-партнеров, которые не могут прилететь в Украину из других стран, и невозможность проводить полноценные тренировки — в масках, что ли, заниматься… Это все выбивает из профессиональной колеи. Обычно перед боями проходят три этапа сборов — высокогорье, море, на олимпийской базе в Конча-Заспе. Сейчас же боксеры всего этого лишены. Дай Бог, чтобы это все закончилось.

К примеру, на днях президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум провел в Лас-Вегасе первый после пандемии боксерский вечер без зрителей. В США могут себе это позволить, потому что люди платят за трансляцию — по 80 долларов за просмотр. Скажите, кто в нашей стране заплатит такую сумму? У нас другие финансовые возможности у людей по сравнению с Западом… Но я все же думаю, что мы потихоньку будем выкарабкиваться из этого всего. Молю, чтобы коронавирус отступил и больше не возвращался.

— Все украинцы с нетерпением ждут объединительного боя Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса, по итогам которого украинец может стать абсолютным чемпионом в легком весе. Разница в десять лет с соперником может сказаться в предстоящем поединке?

- Думаю, что не особо. Может, через год-два и сказалась бы, но сейчас Ломаченко находится на пике своей формы. Я считаю, что Вася пока непобедим. Конечно, молодые все упорнее будут наступать ему на пятки, но это уже физиологические изменения, которых никому не избежать.

С будущими чемпионами Ломаченко, Усиком и Беринчиком

— Американец сыплет оскорблениями в адрес Василия…

- На это внимания обращать не стоит, поскольку боксеры это делают, чтобы зрители ожидали поединка с нетерпением, шли на этот бой, платили деньги за его просмотр по телевизору. Это бизнес. У нас же совсем другое воспитание. Ни Усик, ни Вася, ни братья Кличко перед боями никогда не оскорбляли своих соперников. Они просто выходили и выходят на ринг, доказывая свое превосходство кулаками. Я считаю, что это правильно.

— Свой первый бой в супертяжелом весе провел Александр Усик, вскоре его ожидает поединок с опытным Дереком Чисорой. Каковы перспективы крымчанина в новом для него дивизионе?

- Положа руку на сердце, я скажу, что он может проиграть в супертяжелом весе только одному боксеру — Тайсону Фьюри. Со всеми остальными ему по силам разобраться и переиграть в техническом плане. Саша — талантливый боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира, первым в истории завоевавший трофей Мохаммеда Али. По своей технике, тактике, передвижению на ногах, работе передней рукой он соответствует уровню боксера высочайшего класса. Фьюри же — боксер, который может победить Усика из-за своей непредсказуемости. Британец выходит на ринг и не знает, что сделает в следующую секунду. Тайсон — очень неудобный соперник для любого боксера.

С Александром Усиком

— Набор массы для супертяжелого веса не скажется на сильных качествах Усика?

- Этот вопрос надо адресовать тренерскому штабу. Не думаю, что он будет набирать 20 кг — не в сумо же уходит… Он будет переигрывать своих соперников за счет скорости, техники, ума, а не благодаря массе. Саша — разумный боксер, сам себе тренер и, думаю, будет подходить к поединкам в оптимальных кондициях. Дай Бог, чтобы они проходили, а то сейчас такая напряженная обстановка в мире, что что-либо прогнозировать сложно.

— Кто из молодых украинских боксеров на сегодняшний день, на ваш взгляд, самый перспективный?

- В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится. Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк. Это те ребята, которые способны показать результаты вплоть до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине. Я смотрю много рейтинговых боев, и глаз радуется, когда видишь, сколько у нас талантливой молодежи. Да и вообще, я всегда говорил, что Украина — это боксерская нация, потому что и во времена Советского Союза, и после обретения независимости наши ребята всегда были на ведущих ролях в мире. Только надо давать им возможность проявить себя, заключать контракты с хорошими промоутерами и менеджерами, которые смогут продвигать боксера. Поверьте, чтобы стать чемпионом мира, надо преодолеть много грязи на пути к своей цели.

С Денисом Беринчиком

— Братья Кличко долгое время доминировали в самом престижном супертяжелом весе, но больших боев в Украину так и не привезли…

- А в ближайшее время у нас и не будет подобных боев, потому что в финансовом плане Украина уступает западным государствам — США, Великобритании, Германии… Разве у нас есть люди, способные покупать билеты по тысяче-две-три долларов? На самом деле, единицы. У нас совсем другой менталитет у народа. Пока я не вижу, чтобы боксеры уровня Ломаченко или Усика могли собирать стадионы в Украине на тех условиях, которые могут предложить в тех же США или Великобритании. Это что касается поединков топ-уровня. Бои попроще, тоже хорошего уровня, даже за звание чемпиона, мы уже неоднократно проводили — к примеру, Артем Далакян дважды отстоял свой чемпионский пояс в Киеве. Артем — талантливейший боксер, но, к сожалению, не раскрученный на достаточном уровне. Тем не менее у меня есть уверенность, что он сможет стать абсолютным чемпионом мира.

— На днях Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Такое решение стало неожиданным для многих. Как считаете, что подтолкнуло Александра к этому? Не могло же единственное поражение в карьере настолько радикально поменять планы…

- Я вам честно скажу, Гвоздик — мой самый любимый боксер. Он мне давно нравился, потому что знает иностранные языки, имеет хорошее образование, интеллигентный, никогда не страдал от звездной болезни, со всеми ребятами ладил. Просто изумительный человек. Конечно, мне хотелось бы, чтобы после поражения от Бетербиева он провел если не реванш, то хотя бы бой с Дмитрием Биволом, завоевал пояс чемпиона мира — и лишь после этого, в статусе победителя, завершил карьеру. Но он поступил по-другому. Думаю, Гвоздику предложили долгоиграющие перспективы в бизнесе и он принял такое решение — тем более уже осел в США, купил там дом в рассрочку, в Америке его любят. Но, кто знает, может, в будущем он все же вернется в ринг, чего мне лично очень хотелось бы, и проведет несколько чемпионских боев.

С Александром Гвоздиком

— Если говорить о мировом боксе, то наиболее ожидаемым поединком в 2021 году является противостояние супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Вам какой типаж боксера ближе — эпатажный Фьюри или рассудительный джентльмен Джошуа?

- Мне нравится стиль бокса обоих спортсменов. Джошуа — это пример классического стиля, академичный, продуманный. Фьюри же подкупает, как я говорил, своей непредсказуемостью. Складывается впечатление, что это дается ему свыше. Поэтому, считаю, бой будет очень интересным, но небольшое преимущество в нем отдам Фьюри.

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