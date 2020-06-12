Один из лидеров «Шахтера» рискует пропустить полгода из-за тяжелой травмы

Спорт

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Исмаили получил серьезную травму во время тренировки, сообщает Football.ua.

По предварительной информации, 30-летний футболист порвал крестообразные связки колена и пропустит не менее полугода. Иными словами, Исмаили не поможет команде Луиша Каштру не только в конце нынешнего сезона (напомним, что «Шахтеру» еще предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга»), но и в начале следующего.

Окончательно серьезность повреждения бразильца, который в 2013 году перешел в «Шахтер» за 4 млн евро из португальской «Браги», определит медицинский осмотр.

Отметим, что в текущем сезоне Исмаили провел за «Шахтер» 32 матча, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» Валерий Бондарь надолго выбыл из строя из-за перелома ноги.

Фото ФК «Шахтер»

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