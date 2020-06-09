13 июня 2020

Вы, конечно же, можете мне не поверить, друзья мои, но и такой праздник тоже существует — День швейной машинки. И отмечается он во многих странах именно сегодня, 13 июня. Для многих людей старшего поколения швейная машинка (тем более, машинка фирмы «'Зингер») ассоциировалась с мечтами о благополучной и обеспеченной жизни. Считалось, что если в семье есть швейная машинка, значит, никто с голоду уж точно не умрёт. Потому что на ней можно было не только обшивать всех родных и знакомых, но ещё и подрабатывать, выполняя заказы по пошиву нехитрых моделей одежды или по мелкому ремонту одежды износившейся. Тогда ведь у нас не считалось зазорным переделывать старые вещи — подшивать, аккуратно накладывать заплатки или пришивать новые рукава. И переделанная умелыми руками вещь воспринималась всеми уже как обновка, которой можно было даже похвастаться перед друзьями.

Первым человеком, который много лет назад рассказал мне и о швейной машинке «'Зингер», и о самом её изобретателе Исааке Зингере, был мой старый добрый друг Миша Воронин. В то время он ещё не был знаменитым на весь мир модельером мужской одежды. Но слава о его мастерстве настолько быстро распространялась по Киеву, да и по Украине, что так просто попасть к «'самому Воронину» было уже в то время практически невозможно. Так вот. Именно Мишенька поведал мне (а был он, кстати, не только великолепным мастером и невероятно добрым человеком, но ещё и потрясающим рассказчиком) о том, ка именно появилась на свет швейная машинка Зингера. Я тогда работал в киевской «'Вечёрке» и для меня Мишины рассказы были как глоток свежего воздуха, позволявшего хоть немного помечтать о времени, когда можно будет своей работой обеспечивать семью и ещё немножко откладывать на что-нибудь совершенно недоступное. Ну, например, на швейную машинку.

Кстати, ошибаются те, кто думает, что именно Исаак Зингер изобрёл известную всем машинку. Нет, он её не изобрёл. Работая в мастерской по ремонту швейных машин, инженер-самоучка Зингер обратил внимание своего руководства на то, что машинки модели американца Элиаса Хоу (в то время самые «'продвинутые»!) страдают массой недостатков. «'Ну, так сделай что-нибудь получше!» — съязвило в ответ начальство. И он сделал таки. Одолжив у приятеля аж 40 долларов, Зингер за 11 дней создал практически полностью усовершенствованный вариант швейной машинки Хоу. В ней игла двигалась вертикально, позволяя делать неограниченный по длине и не обязательно прямой шов. Ткань прижималась к станку специальной «'лапкой», а сама машина приводилась в действие с помощью ножной педали, что позволяло швее высвободить обе руки. И если первые машинки Зингера стоили баснословные в 1855 году 125 долларов за штуку и их продавалось не более одной тысячи экземпляров в год, то уже к 1875 году оборот вырос в 200 (!) раз, а цена на машинку снизилась до 10 долларов. К тому же, Зингер начал выпускать и продавать запчасти к своим машинкам, что позволило покупателям самим осуществлять мелкий ремонт. И это был один из первых в истории примеров «'постпродажного» сервиса…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.