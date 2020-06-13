Криштиану Роналду отметил возобновление сезона в Италии не забитым пенальти (видео)

Спорт

Честь возобновить футбольный сезон на Апеннинах после пандемии коронавируса выпала «Ювентусу» и «Милану», которые при пустых трибунах арены в Турине сыграли ответный полуфинальный матч Кубка Италии (первая встреча соперников в Милане завершилась вничью — 1:1).

Уже на 14-й минуте встречи рефери после просмотра VAR назначил пенальти в ворота гостей, но удар с «точки» Криштиану Роналду пришелся в штангу. А уже через пару минут «Милан», игравший без травмированного Злаиана Ибрагимовича, остался в меньшинстве, когда хорватский легионер «красно-черных» Анте Ребич атаковал соперника в стиле кунг-фу, за что получил прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, «Ювентус» безраздельно господствовал на поле, но ни один из 26 ударов по воротам голкипера Доннаруммы так и не увенчался успехом — 0:0. Впрочем, гол в выездном поединке позволил подопечным Маурицио Сарри 19-й раз пробиться в финал Кубка Италии.

Соперник «Ювентуса» в решающем матче турнира, который 17 июня примет Рим, определится 13 июня в противостоянии «Наполи» и «Интера» (первую встречу в Милане выиграли неаполитанцы — 1:0).

К слову, у Криштиану Роналду появилась дурная традиция. Начиная с 2017-го, 35-летний форвард каждый год не реализует один пенальти. Ранее португалец смазал с «точки» в игре с «Малагой» в составе «Реала» в ноябре 2017-го, в матче со сборной Ирана в составе команды Португалии в июне 2018-го и в поединке с «Кьево» в футболке «Ювентуса» в январе 2019-го. Всего же Криштиану Роналду не реализовал за карьеру 26 из 153 пенальти (брак — 17 процентов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду нарушил карантин, тайком махнув на родину.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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