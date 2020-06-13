Убитый полицейским футболист забил гол после смерти (фото, видео)

Спорт

В Мексике необычным образом почтили память убитого полицейским 16-летнего футболиста юношеской команды ФК «Монтеррей» Александера Мартинеса.

Друзья и одноклубники погибшего в ходе церемонии прощания принесли его гроб на футбольную площадку и имитировали забитый им последний гол. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он срикошетил в ворота. Жутковатое зрелище.

Мартинес был застрелен выстрелом в голову полицейским, который ошибочно принял парнишку за преступника (15-летний друг Александера был ранен), информирует dailymail.co.uk. Сообщается, что юный футболист отправился с друзьями на мотоциклах за газировкой в магазин на местной заправке. Но после того, как они не остановились на контрольно-пропускном пункте, по ним открыли огонь.

После общественного резонанса и уличных протестов на похоронах парня присутствовали примерно 300 человек.

Более того, поскольку мечтавший о карьере футболиста Мартинес имел двойное гражданство США и Мексики, инцидент привлек внимание американского посольства, которое будет следить за расследованием.

16-летний Александер Мартинес мечтал стать профессиональным футболистом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летнего английского футболиста зарезали на юге Лондона.

Фото dailymail.co.uk

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