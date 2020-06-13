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Убитый полицейским футболист забил гол после смерти (фото, видео)
В Мексике необычным образом почтили память убитого полицейским 16-летнего футболиста юношеской команды ФК «Монтеррей» Александера Мартинеса.
Друзья и одноклубники погибшего в ходе церемонии прощания принесли его гроб на футбольную площадку и имитировали забитый им последний гол. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он срикошетил в ворота. Жутковатое зрелище.
#Oaxaca | #Cuenca https://t.co/zUA3m6u2Vg— Noticias de Oaxaca | TVBUS (@tvbus) June 12, 2020
Мартинес был застрелен выстрелом в голову полицейским, который ошибочно принял парнишку за преступника (15-летний друг Александера был ранен), информирует dailymail.co.uk. Сообщается, что юный футболист отправился с друзьями на мотоциклах за газировкой в магазин на местной заправке. Но после того, как они не остановились на контрольно-пропускном пункте, по ним открыли огонь.
После общественного резонанса и уличных протестов на похоронах парня присутствовали примерно 300 человек.
Более того, поскольку мечтавший о карьере футболиста Мартинес имел двойное гражданство США и Мексики, инцидент привлек внимание американского посольства, которое будет следить за расследованием.
16-летний Александер Мартинес мечтал стать профессиональным футболистом
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летнего английского футболиста зарезали на юге Лондона.
Фото dailymail.co.uk582
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