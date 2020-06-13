Чемпион мира Супряга расстался со своей девушкой: фото красотки

Спорт

Чемпион мира по футболу U20, 20-летний форвард «Динамо» Владислав Супряга, выступающий на правах аренды за «Днепр-1», расстался со своей девушкой Дарьей Савиной.

В свое время была информация, что не в последнюю очередь именно из-за Даши, ставшей студенткой одного из столичных ВУЗов, Владислав Супряга летом 2018-го выбрал именно «Динамо», а не какой-то зарубежный клуб.

О том, что пара рассталась, рассказала сама девушка.

«Это произошло еще несколько месяцев назад. Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу. Наоборот, оба тяжело переживали случившееся. Нельзя сказать, что сейчас мы в дружеских отношениях, просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться.

Я была с ним фактически еще с начала его карьерного пути и до сих пор поддерживаю. Моя поддержка ему нужна в любом случае. Сейчас я участвую в съемках, продолжаю учебу и, возможно, пойду на курсы телеведущих. Планирую окончательно вернуться в Киев", — заявила Дарья Савина, которой недавно исполнилось 19 лет, в эфире программы Yellow.

Отметим, что даже после расставания с футболистом горячих фото на странице в Instagram Дарьи меньше не стало (девушка родом из Днепра, ранее занималась танцами, последнее время строит карьеру в модельном бизнесе).

Что же касается Супряги, то в текущем сезоне в 20 матчах за «Днепр-1» форвард забил девять мячей. В частности, он оформил хет-трик в ворота «Динамо», в расположение которого нападающий вернется после завершения сезона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий сборной Украины Артем Кравец расстался с женой.

Фото Instagram

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter