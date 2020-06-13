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Чемпион мира Супряга расстался со своей девушкой: фото красотки
Чемпион мира по футболу U20, 20-летний форвард «Динамо» Владислав Супряга, выступающий на правах аренды за «Днепр-1», расстался со своей девушкой Дарьей Савиной.
В свое время была информация, что не в последнюю очередь именно из-за Даши, ставшей студенткой одного из столичных ВУЗов, Владислав Супряга летом 2018-го выбрал именно «Динамо», а не какой-то зарубежный клуб.
О том, что пара рассталась, рассказала сама девушка.
«Это произошло еще несколько месяцев назад. Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу. Наоборот, оба тяжело переживали случившееся. Нельзя сказать, что сейчас мы в дружеских отношениях, просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться.
Я была с ним фактически еще с начала его карьерного пути и до сих пор поддерживаю. Моя поддержка ему нужна в любом случае. Сейчас я участвую в съемках, продолжаю учебу и, возможно, пойду на курсы телеведущих. Планирую окончательно вернуться в Киев", — заявила Дарья Савина, которой недавно исполнилось 19 лет, в эфире программы Yellow.
Отметим, что даже после расставания с футболистом горячих фото на странице в Instagram Дарьи меньше не стало (девушка родом из Днепра, ранее занималась танцами, последнее время строит карьеру в модельном бизнесе).
Что же касается Супряги, то в текущем сезоне в 20 матчах за «Днепр-1» форвард забил девять мячей. В частности, он оформил хет-трик в ворота «Динамо», в расположение которого нападающий вернется после завершения сезона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий сборной Украины Артем Кравец расстался с женой.
Фото Instagram130
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