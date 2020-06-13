В России ураганный ветер опрокинул на трассе 11 грузовиков (видео)

Мир

Ставропольский край России накрыла непогода. 1 июня в России также бушевала непогода — тогда над Белгородской областью пронесся разрушительный смерч.

В Ставрополье ураганный ветер, местами до 23 метров в секунду, повредил кровлю домов, нарушил электроснабжение и опрокинул транспорт.

Очень сильно пострадал Андроповский район.

Там была повреждена кровля двухэтажного четырехквартирного жилого дома. В Минеральных Водах произошло отключение электроэнергии. Без электричества также остались села Гражданское, Ульяновка, поселок Ленинский и станица Суворовская. Всего в зоне отключения оказались более 7 тысяч человек.



На автодороге «Кавказ» в 40 километрах от Минеральных Вод шквалистый ветер, опрокинул девять грузовых «ГАЗелей» и две фуры. Пострадал один человек, его госпитализировали.

Напомним, 12 июня в Днепре за 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Ураган оборвал 14 линий электротранспорта и 12 линий электроснабжения. Перед этим во Львове шквалистый ветер повалил 34 дерева.

351

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter