Мир

Перевернутые машины и сорванные крыши: разрушительный смерч в России попал на видео

В понедельник, 1 июня, смерч пронесся над Белгородской областью России. Ранее пылевой вихрь пронесся в поле под Киевом.

В российском поселке Северный сильный ветер перевернул остановку, повалил столбы, ураган сорвал крышу с трехэтажного жилого дома. Также сильно пострадали деревья вдоль проезжей части дороги.

Жители региона массово остались без света, многие улицы оказались затоплены. Небывалые ливни с градом обрушились на горожан внезапно, передают российские СМИ.

Фотографии и видео последствий сильной непогоды пользователи выложили в социальных сетях.

Напомним, в апреле пылевая буря в Житомирской области превратила поле в пустыню, засыпанную песком. А в начале мая в Запорожской области жители наблюдали огромный смерч, который достигал в высоту сотни метров.

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