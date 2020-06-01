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Перевернутые машины и сорванные крыши: разрушительный смерч в России попал на видео
В понедельник, 1 июня, смерч пронесся над Белгородской областью России. Ранее пылевой вихрь пронесся в поле под Киевом.
В российском поселке Северный сильный ветер перевернул остановку, повалил столбы, ураган сорвал крышу с трехэтажного жилого дома. Также сильно пострадали деревья вдоль проезжей части дороги.
Жители региона массово остались без света, многие улицы оказались затоплены. Небывалые ливни с градом обрушились на горожан внезапно, передают российские СМИ.
Фотографии и видео последствий сильной непогоды пользователи выложили в социальных сетях.
Напомним, в апреле пылевая буря в Житомирской области превратила поле в пустыню, засыпанную песком. А в начале мая в Запорожской области жители наблюдали огромный смерч, который достигал в высоту сотни метров.190
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..