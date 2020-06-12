Происшествия

Смертельное буйство стихии на Львовщине: в сети показали разрушительные последствия (фото, видео)

Стихия продолжает атаковать Западную Украину: теперь удар вместо Ровно обрушился на Львов, где шквальный ветер в четверг, 11 июня, повалил 34 дерева. Пять деревьев упали на автомобили. Кроме того, за два часа в городе выпала четверть месячной нормы осадков.

Об этом сообщили в городском совете Львова.

«Зафиксировано 7 подтоплений на магистральных улицах, известно о 6 обрывах в сетях внешнего освещения», — передают сотрудники мэрии.

О стихии сообщают в социальных сетях местные жители.

Так, улица Батальная превратилась в полноводную реку.

На улице имени Ивана Мазепы упали два дерева, ствол одноо из них приземлился в метре от автомобиля, где находился водитель. К счастью, обошлось без жертв, хоть лобовое стекло и накрыло ветвями.

Также «деревопад» зафиксирован и на улице Господарской, где огромное дерево «улеглось» на крышу домаа.

Не обошла стороной непогода и пригород Львова Брюховичи, где из-за сильных порывов ветра произошел несчастный случай: на улице Макаренко на дачный дом, который расположен на придомовой территории, упало дерево, в результате чего погибла 28-летняя женщина.

В полиции уточнили, что женщина спряталась в доме с 5-летним ребенком, который, к счастью, не пострадал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители освободили тело женщины без признаков жизни из-под разрушенных конструкций здания и разрезали дерево.

Всего порывами ветра в городе было повреждено более 20 крыш и 10 сетей наружного освещения, на 9 локациях магистральных дорог образовалось значительное скопление воды. Большинство повреждений коммунальные службы города уже ликвидировали. Аварийные бригады продолжают работать.

По сообщениям в сети, ливень сопровождался градом, дождем и молнией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько дней назад в Днепре выпал огромный град и прошел мощный ливень. К счастью, град шел недолго и не успел натворить больших бед. Но в первые минуты непогоды градины достигали размера крупного перепелиного яйца. Гроза прошла над всем городом, но в разных районах — по-разному.

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