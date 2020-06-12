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Смертельное буйство стихии на Львовщине: в сети показали разрушительные последствия (фото, видео)
Стихия продолжает атаковать Западную Украину: теперь удар вместо Ровно обрушился на Львов, где шквальный ветер в четверг, 11 июня, повалил 34 дерева. Пять деревьев упали на автомобили. Кроме того, за два часа в городе выпала четверть месячной нормы осадков.
Об этом сообщили в городском совете Львова.
«Зафиксировано 7 подтоплений на магистральных улицах, известно о 6 обрывах в сетях внешнего освещения», — передают сотрудники мэрии.
О стихии сообщают в социальных сетях местные жители.
Так, улица Батальная превратилась в полноводную реку.
На улице имени Ивана Мазепы упали два дерева, ствол одноо из них приземлился в метре от автомобиля, где находился водитель. К счастью, обошлось без жертв, хоть лобовое стекло и накрыло ветвями.
Также «деревопад» зафиксирован и на улице Господарской, где огромное дерево «улеглось» на крышу домаа.
Не обошла стороной непогода и пригород Львова Брюховичи, где из-за сильных порывов ветра произошел несчастный случай: на улице Макаренко на дачный дом, который расположен на придомовой территории, упало дерево, в результате чего погибла 28-летняя женщина.
В полиции уточнили, что женщина спряталась в доме с 5-летним ребенком, который, к счастью, не пострадал.
Прибывшие на место происшествия правоохранители освободили тело женщины без признаков жизни из-под разрушенных конструкций здания и разрезали дерево.
Всего порывами ветра в городе было повреждено более 20 крыш и 10 сетей наружного освещения, на 9 локациях магистральных дорог образовалось значительное скопление воды. Большинство повреждений коммунальные службы города уже ликвидировали. Аварийные бригады продолжают работать.
По сообщениям в сети, ливень сопровождался градом, дождем и молнией.
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