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Происшествия

За 15 минут — полторы месячных нормы осадков: Днепр накрыл мощный ливень (фото, видео)

21:06 12 июня 2020
За 15 минут&nbsp;— полторы месячных нормы осадков: Днепр накрыл мощный ливень (фото, видео)

В Днепре сильный ветер оборвал 14 линий электротранспорта и 12 линий электроснабжения. За 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Напомним, на ближайшие дни в Украине прогнозируют разгул непогоды.

В частности, без энергоснабжения 12 июня остались три городских больницы, сообщил в сети вице-мэр Днепра Михаил Лысенко.

В сети появились фото и видеосвидетельства разгула стихии.

Упавшие деревья

По информации местных СМИ, огромная туча начала окутывать город около 17:00.

Кроме сильного ветра и дождя, днепрян поразил огромный град.

Огромные градины

В настоящее время коммунальные службы определяют ущерб, который причинила стихия.

Напомним, накануне во Львове шквальный ветер повалил 34 дерева.

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